Una giornata di incontro, lavoro condiviso e integrazione per valorizzare l’identità, le tradizioni e le economie della Vallata del Torbido

È stata una giornata all’insegna del lavoro condiviso e allo scambio culturale, quella vissuta mercoledì pomeriggio dai beneficiari del progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) di Gioiosa Jonica, che sono stati ospiti dell’Aps Terra dei Primi di Martone, l’associazione di promozione sociale nata per accogliere tutti i soggetti fragili che vivono ai margini della società e per valorizzare l’identità, le tradizioni e le economie della Vallata del Torbido.

I ragazzi del Sai sono stati accolti dai volontari e dai membri dell’associazione per un’esperienza sul campo che li ha coinvolti in attività pratiche, come laboratori e momenti di confronto alla scoperta delle tradizioni culinarie locali. Una giornata semplice, ma ricca di significato, che ha permesso ai partecipanti di conoscere da vicino il territorio martonese, la sua storia e le attività promosse dall’Aps.

L’iniziativa è servita anche a confrontarsi con i rappresentati del Sai sui progetti avviati in questi mesi e quelli in cantiere dell’associazione Terra dei Primi, improntante principalmente sul recupero della memoria locale e le attività di promozione sociale rivolte alla comunità. Successivamente i ragazzi ospiti a Gioiosa Jonica si sono cimentati dietro ai fornelli, offrendo a tutti i partecipanti i piatti tipici della cucina pachistana, cinese e afgana.

«Questa giornata – sottolineano i responsabili dell’APS Terra dei Primi – è un esempio concreto di come l’accoglienza possa trasformarsi in relazione, scambio e crescita reciproca. Il nostro territorio ha molto da offrire, e iniziative come questa permettono di costruire legami, abbattere barriere e favorire una reale integrazione.»

Anche gli operatori del progetto Sai hanno espresso soddisfazione: «Collaborare con associazioni radicate nel territorio come Terra dei Primi significa creare ponti tra i nostri beneficiari e la comunità. È in queste giornate che l’integrazione si realizza davvero, attraverso la condivisione di tempo, lavoro e valori.»

L’iniziativa rientra nel percorso di apertura al territorio promosso dall’Aps Terra dei Primi, che nei prossimi mesi organizzerà nuove attività di formazione, cultura e cittadinanza attiva rivolte ai giovani, alle famiglie e ai nuovi cittadini della Locride.