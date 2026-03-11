Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale di Melito di Porto Salvo e della Dirigente scolastica dott.ssa Sinicropi dell’Istituto Comprensivo Alvaro-Megali per la riapertura dello storico asilo di via Turati, restituito alla collettività dopo un importante intervento di riqualificazione. La struttura, completamente rinnovata, è oggi pienamente rispondente ai bisogni dei bambini e agli standard di sicurezza, comfort e accoglienza educativa previsti.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Nina Iaria, ha espresso la propria soddisfazione per il risultato raggiunto:

«Siamo felici di poter riconsegnare ai piccoli studenti una scuola rinnovata, adeguatamente climatizzata e luminosa, dove potranno trascorrere le loro giornate in un ambiente sereno e funzionale alla crescita. Ringrazio tutta l’Amministrazione comunale, e in particolare il sindaco Tito Nastasi, per la piena fiducia e la disponibilità dimostrate, la Dirigente Sinicropi, tutto il personale docente e i collaboratori scolastici per aver contribuito al raggiungimento di questo importante risultato attraverso una concreta collaborazione. Infine rivolgo un sentito grazie ai genitori, che in questi mesi hanno mostrato grande pazienza e fiducia nell’operato dell’Amministrazione».

L’assessore ha inoltre sottolineato come il traguardo raggiunto rappresenti solo una tappa di un percorso più ampio:

«Il nostro obiettivo è garantire a tutti i bambini spazi adeguati, sicuri e stimolanti. Il nostro impegno non si ferma qui: proprio in questi giorni abbiamo partecipato a un bando che potrebbe consentirci di rinnovare completamente gli arredi del Polo dell’Infanzia, comprendendo anche la struttura destinata all’asilo nido, su cui già si sta lavorando per rendere possibile l’apertura del servizio».

La riapertura dell’asilo di via Turati rappresenta un importante momento di crescita per la comunità melitese, che torna a disporre di un luogo educativo storico, rinnovato e pronto ad accogliere le nuove generazioni. Questo traguardo è il frutto della collaborazione e della fiducia tra l’Amministrazione comunale, la scuola e la collettività, e dimostra come l’istruzione sia un valore fondamentale per il territorio.

L’Amministrazione comunale continua a lavorare per garantire servizi di qualità e spazi adeguati per tutti i cittadini, con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo della comunità.