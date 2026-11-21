Francesca, nome di fantasia, con importante fragilità, torna a casa dall’ospedale con un bambino di tre giorni e da quel momento non ha più nessuno accanto. Non è un caso limite: è la condizione ordinaria di molte famiglie del nostro territorio. Alla solitudine si aggiungono il senso di non essere all’altezza e la mancanza di informazioni, per cui famiglie che avrebbero diritto a misure di sostegno non le chiedono perché non sanno che esistono. La cronaca nazionale e locale ci ha più volte raccontato le conseguenza anche gravi di queste condizioni di solitudine delle mamme legate ad esempio alla depressione post partum che talvolta si lega a scelte estreme come gli infanticidi. Pensiamo anche alla realtà delle mamme bambine presenti nel territorio reggino. Alle ragazze madri che devono vivere una maternità difficile senza avere un compagno accanto. Accade sempre che dopo il clamore della notizia tutto ricade nell’oblio. I primi mille giorni, dal concepimento ai due anni, sappiamo tutti che sono il periodo più delicato in cui si costruisce il legame tra genitore e bambino: il momento in cui un accompagnamento anche leggero cambia molto, ed è proprio quello in cui le famiglie sono meno raggiunte. Per dare una prima risposta a questa domanda di aiuto. Il laboratorio Kora, promosso dalla coop Soleinsieme e dall’Agape, intende fare un po' di luce su problematica e presentare una proposta concreta d’intervento. In particolare si propone un progetto sperimentale pubblico- privato sociale per dare avvio ad un servizio stabile e gratuito per le donne in gravidanza dal terzo trimestre e per le famiglie con bambini da zero a due anni: che preveda figure di riferimento che accompagnino dalla gravidanza ai trenta mesi dopo il parto; visite a domicilio di presenza e sostegno pratico; gruppi tra genitori, con incontri per le mamme, un gruppo per i papà e laboratori; uno sportello di orientamento ai servizi e alle misure di sostegno; interventi personalizzati nelle situazioni di fragilità; un affiancamento nel primo mese a casa. Le proposte del laboratorio Il programma che sarà oggetto di un confronto con i diversi operatori impegnati su questi fronti prevede figure professionali da garantire attraverso un accordo tra Comune, Azienda Ospedaliera, Azienda sanitaria Provinciale, Associazioni del terzo settore e di volontariato qualificate Queste ultime hanno un ruolo importante che nessun servizio può garantire: una rete di famiglie di solidali e di appoggio, una presenza di vicinato, con formazione iniziale e accompagnamento. Lo svolgimento delle attività, coordinato da una organizzazione della rete istituzionale ed associativa si avvale dei punti nascita dell’Azienda Ospedaliera, della rete dei Consultori dell’ASP, dei servizi sociali del comune per attivare una presa in carico comunitaria del percorso della nascita e dei primi anni di vita.

Per aprire un confronto a più voci su questo tema il laboratorio Kora ha programmato per GIOVEDI 26 Novembre alle ore 17,30, un incontro presso la sede di Agape in via P. Pellicano 21 h, Luciana Megali referente del Forum delle associazioni familiari e del gruppo tematico del laboratorio introdurrà l’incontro presentando la proposta progettuale, seguiranno interventi del consultorio diocesano Pasquale Raffa, dei referenti dei consultori dell’azienda sanitaria, dell’assessorato al welfare del Comune di Reggio, e dei partecipanti al laboratorio. Concluderà l’incontro la presidente della cooperativa Soleinsieme Giuseppina Nuri