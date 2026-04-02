Il presidente dell’associazione di volontariato Don Milani esprime solidarietà al procuratore capo di Napoli, destinatario nei giorni scorsi di minacce di morte da parte di un boss detenuto
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«Il consiglio direttivo della don Milani, da anni parte attiva nel recupero dei minori a rischio della nostra città, ed in modo particolare di quelli presenti nelle zone periferiche, esprime un sentimento di fortissima solidarietà al dottore Gratteri. Figura carismatica del sistema giustizia, figura che da decenni si spende per la Calabria onesta. Una Calabria di legalità, di Trasparenza, di meritocrazia. Persone come il dottore Gratteri sono un esempio per le nuove generazioni, un faro di speranza, un baluardo di legalità allo stato puro. Noi come volontariato che da anni lavora con il sistema giustizia lo ringraziamo tutto». È quanto dichiara Filippo Pollifroni, presidente dell’associazione Don Milani, esprimendo solidarietà al procuratore capo di Napoli, destinatario nei giorni scorsi di minacce di morte da parte di un boss detenuto.