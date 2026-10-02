Il movimento politico: «Una comunità civile si costruisce ogni giorno attraverso il rispetto, la responsabilità e l'esempio di chi la rappresenta»

«L'aggressione ai danni di un giovanissimo ragazzo, apparentemente di origine indiana, avvenuta a Siderno e documentata da un video circolato sui social, impone una riflessione che non può esaurirsi nella condanna, pur necessaria, dei comportamenti mostrati». Così in una nota il movimento politico Area Moderata di Siderno.

«La violenza esercitata da alcuni giovanissimi contro un coetaneo interpella l'intera comunità. Non soltanto le famiglie e le istituzioni scolastiche, ma anche la società civile e la politica».

«Non intendiamo anticipare giudizi sulle responsabilità individuali, che spettano agli organi competenti. Riteniamo tuttavia che episodi di questa natura debbano indurci a interrogare il contesto culturale e relazionale nel quale crescono le nuove generazioni».

«Una comunità non si impoverisce soltanto quando perde servizi, opportunità e spazi di aggregazione. Si impoverisce anche quando smarrisce il senso del rispetto, quando l'aggressività diventa linguaggio ordinario e l'umiliazione dell'altro viene progressivamente normalizzata».

«In questo processo, il comportamento degli adulti e di chi esercita responsabilità pubbliche assume un significato particolare. Il confronto politico, anche quando è aspro e radicale nelle posizioni, deve conservare un limite invalicabile: il rispetto della persona».

«Quando il dissenso legittimo degenera nell'attacco personale, quando la delegittimazione dell'avversario sostituisce il confronto sulle idee e quando, di fronte a tali derive, prevale il silenzio di chi dovrebbe contribuire a orientare il dibattito pubblico, si produce un danno che va oltre la polemica del momento».

«Non sosteniamo che esista un rapporto automatico tra il degrado del linguaggio politico e la violenza giovanile. Sarebbe una semplificazione. Ma riteniamo che l'esempio degli adulti concorra a definire i confini di ciò che una comunità considera accettabile».

«La politica non è soltanto amministrazione. È anche responsabilità educativa, testimonianza civile, capacità di indicare comportamenti e valori condivisi».

«Siderno ha bisogno di ritrovare luoghi, occasioni e linguaggi capaci di ricostruire il dialogo tra generazioni, di promuovere il rispetto delle differenze e di restituire autorevolezza alle regole della convivenza».

«Non basta indignarsi davanti a un video. Occorre domandarsi quale contributo ciascuno, a partire da chi ricopre ruoli di rappresentanza, possa offrire per impedire che l'indifferenza diventi abitudine».

«La qualità civile di Siderno si misura nella capacità di proteggere i più vulnerabili, educare le nuove generazioni al rispetto, valorizzare le differenze e garantire un confronto pubblico fondato sulla dignità delle persone».

«Una comunità civile si costruisce ogni giorno attraverso il rispetto, la responsabilità e l'esempio di chi la rappresenta».