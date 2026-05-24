Nella splendida cornice del Castello Ruffo di Scilla, tra il fascino del mare della Costa Viola e l’eleganza di una serata ricca di emozioni, si è svolta la finale regionale di Miss Mondo Calabria, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo, rappresentato in esclusiva regionale dalla nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi. La manifestazione si è confermata uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla bellezza, al talento e alla valorizzazione del territorio.

A conquistare la corona è stata la numero 6 Francesca Comandè, 20 anni, di San Fili (CS), studentessa di Psicologia, che con il suo sorriso, la sua eleganza e la sua autenticità ha saputo conquistare giuria e pubblico, ottenendo il titolo regionale e l’accesso alle prossime selezioni nazionali di Miss Mondo Italia.

Una serata di grande spettacolo, musica ed emozioni che ha trasformato il Castello di Scilla in un palcoscenico d’eccezione, regalando al pubblico un evento di grande prestigio e partecipazione.

Subito dopo la proclamazione, Francesca Comandè ha espresso tutta la sua emozione: «Essere proclamata vincitrice di Miss Mondo Calabria è per me un grande onore. Sono orgogliosa di rappresentare la mia terra e porterò questo titolo con gratitudine e responsabilità.»

La giovane vincitrice ha poi raccontato qualcosa del suo percorso personale: «Studio Psicologia e mi dedico al volontariato con persone con disabilità. Credo che la vera bellezza sia fatta anche di empatia, sensibilità e autenticità.»

Infine, un pensiero speciale all’organizzazione: «Ringrazio Andrea Cogliandro e il suo staff per aver reso questa finale un’esperienza davvero magica.»

Grande soddisfazione anche nelle parole di Andrea Cogliandro, organizzatore dell’evento: «La finale di Miss Mondo Calabria al Castello di Scilla è stata una serata straordinaria, capace di unire eleganza, spettacolo ed emozione in una location unica. Francesca rappresenta perfettamente i valori del concorso: autenticità, sensibilità e determinazione. Continueremo a lavorare per valorizzare i talenti della nostra terra e promuovere la Calabria attraverso grandi eventi.»

L’organizzazione di Miss Mondo Calabria ha ringraziato concorrenti, partner, istituzioni e pubblico per aver contribuito alla riuscita di una finale indimenticabile, che ancora una volta ha acceso i riflettori sulla bellezza e sul talento della Calabria, con lo sguardo già rivolto alla nuova ed entusiasmante stagione 2027.