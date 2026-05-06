L’Automobile Club di Reggio Calabria: «Dovrà essere applicato in modo non rimovibile sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo e sarà associato al codice fiscale del proprietario»

Nuove regole in arrivo per i monopattini elettrici. Dal 17 maggio 2026 scatta l’obbligo di dotare i monopattini elettrici di un contrassegno identificativo adesivo, una misura pensata per migliorare la sicurezza stradale e rendere più semplice l’identificazione dei veicoli, introdotto dal decreto direttoriale del 6 marzo 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo.

La circolare applicativa conferma che l’obbligo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione, fissando così la data definitiva al 17 maggio 2026. Una precisazione rilevante per cittadini, operatori del settore e forze dell’ordine, chiamate a vigilare sul rispetto della nuova normativa.

Come funziona il contrassegno

Il contrassegno sarà un adesivo plastificato e anticontraffazione, prodotto dal Poligrafico e Zecca dello Stato, dotato di un codice alfanumerico di sei caratteri. Dovrà essere applicato in modo non rimovibile sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo e sarà associato al codice fiscale del proprietario.

La richiesta potrà essere effettuata recandosi direttamente presso gli uffici dell’Automobile Club di Reggio Calabria in via Giuseppe De Nava 43 RC. Il contrassegno potrà essere intestato ad un minore di 14 anni compiuti, oppure ad un maggiorenne/genitore.

Sanzioni per chi non si adegua

Chi circolerà senza contrassegno rischia sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. L’obiettivo della norma è rafforzare i controlli e responsabilizzare gli utenti, in un contesto di crescente diffusione dei monopattini nelle città italiane.

Assicurazione obbligatoria rinviata

La circolare affronta anche il tema dell’assicurazione per responsabilità civile. L’obbligo, previsto dalla legge n. 160/2019, entrerà in vigore dal 16 luglio 2026. Da quella data, le compagnie assicurative dovranno offrire polizze Rc dedicate ai monopattini elettrici.

Più sicurezza sulle strade

Afferma il Presidente dell' Automobile Club di Reggio Calabria rag. Giuseppe Martorano - L’introduzione del contrassegno rappresenta un passo ulteriore verso una regolamentazione più stringente della micromobilità elettrica. L’obiettivo è duplice: migliorare la sicurezza stradale e facilitare l’identificazione dei mezzi in caso di infrazioni o incidenti.-