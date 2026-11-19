"Dal talento all'eccellenza" è il tema scelto dall'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria che questa mattina ha celebrato l'Inaugurazione dell'Anno Accademico 2026/2027 in un’aula “Quistelli” gremita da docenti, studenti, autorità civili e religiose, ma anche da curiosi. D’altra parte l’atmosfera che si respirava in ateneo questa mattina era quella delle grandi occasioni, e il protocollo - dall’accoglienza dei Rettori e della presidente della Crui Laura Ramaciotti al conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Design al maestro orafo Gerardo Sacco, scelto come simbolo di riscatto e successo professionale partito dalla Calabria – ha funzionato, come ogni anno del resto, conferendo all’evento un’aura di solennità arricchita dagli interventi di diverse autorità istituzionali e accademiche.

Alle 10:30 in punto si sono aperte le porte dell’Aula “Quistelli” per la classica sfilata dei Rettori, preceduti da una rappresentanza di studenti che guadagnano i propri posti in platea. Poi i Magnifici, con il caratteristico vestiario indossato durante cerimonie solenni come appunto l'inaugurazione dell'anno accademico: toga nera d’ordinanza, per alcuni rifinita con bordature colorate in base all'area disciplinare o al ruolo, e in bella vista gli elementi distintivi dell’ateneo di appartenenza, come l’ermellino, la pettorina o un collare universitario, senza dimenticare i copricapi accademici.

A fare gli onori di casa il Rettore Giuseppe Zimbalatti che, alla sua quinta inaugurazione accademica, ha evidenziato la straordinaria crescita delle immatricolazioni dell'ateneo negli ultimi anni, sottolineando l'importanza di un'offerta formativa inclusiva che valorizzi le capacità di ogni studente. Ma la cerimonia diventa anche l'occasione per celebrare quattro illustri professori emeriti che hanno contribuito alla crescita dell’università: la professoressa Francesca Fatta, la professoressa Francesca Moraci, il professor Feliceantonio Costabile e il professor Dario Lo Bosco. Senza dimenticare la menzione speciale per lo studente Alfredo Caccamo, insignito della benemerenza di Alfiere del Lavoro.

«L'Università Mediterranea – ha detto Zimbalatti parlando coi giornalisti - vuole lanciare il messaggio: questa è una università di prossimità e ha un obiettivo principale che è quello di coinvolgere quanti più giovani possibili del territorio ed attrarne da fuori, con la convinzione che ogni giovane, nessuno escluso, ha un proprio talento e che attraverso gli studi universitari in particolare può trasformarlo in eccellenza». D’altra parte per il Magnifico, il compito dell’università è proprio quello di individuare e accogliere questi talenti ed aiutarli a trasformarsi in eccellenza perché, ha ribadito, «siamo tutti dei talenti, ma è importante che questi talenti vengano coltivati».

Poi, il Rettore, con grande orgoglio ha snocciolato numeri e cifre, contenute più dettagliatamente nella relazione offerta all’auditorium, confermando che «abbiamo la terza posizione nella classifica nazionale Censis fra i piccoli atenei, ma abbiamo un tasso di crescita di immatricolazioni e di iscritti complessivi che è parecchie volte superiore alla media nazionale. In 3 anni siamo cresciuti del 48% di immatricolati e del 30% di iscritti complessivi. La nostra ambizione è proseguire questo percorso di crescita perché vorrà dire che il lavoro di questa comunità accademica viene apprezzato non soltanto in termini di presenza fisica, ma anche di investimento delle famiglie e dei giovani per il loro futuro».

Insomma, per dirla con il Magnifico Rettore, «il messaggio che vorremmo sottolineare quest'anno è proprio questo: qui non c'è soltanto inclusività e accoglienza, ma c'è anche della qualità al servizio dei nostri giovani».

Ramaciotti (Crui): «Ateneo ben gestito, risultati eccezionali»

Al tavolo della presidenza, accanto a Zimbalatti, ha preso posto Laura Ramaciotti, Magnifica rettrice dell'Università di Ferrara e, dal 2025, presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane che mostra di avere un legame particolare con le Università del Sud e la loro missione sul territorio: «Sono molto legata alle università di queste terre del Sud, perché hanno una missione fondamentale oltre alle tre istituzionali che statutariamente noi quotidianamente perseguiamo: quella di tenere unito il territorio, di avere una ricaduta sul territorio da un punto di vista culturale, dell'innovazione, dell'ascensore sociale per i nostri giovani e di garantire la continuità della vita di un territorio».

Ma Ramaciotti riconosce e dà merito anche al lavoro portato avanti dall'Ateneo: «Questo Ateneo è cresciuto del 48% perché è stato ben gestito, perché una crescita di questo tipo in un momento di transizione così complesso da fattori esogeni che non possiamo controllare — come le guerre, la transizione tecnologica dell'intelligenza artificiale che impatta sulla didattica, sulla ricerca e sulla quotidianità lavorativa, e la contrazione economica legata all'inflazione — incide direttamente sulle istituzioni. Quindi i risultati che oggi l'Università mostra alla propria comunità e al territorio sono veramente eccezionali».

Poi, allargando di più lo sguardo sul sistema nazionale, la presidente della Crui ha rimarcato: «io vedo una guida oggi all'interno delle università molto responsabile, molto molto consapevole, un dialogo continuo e costante con il Ministero, in maniera tale da trovare quelle modalità - anche laddove magari tutto il paese sta attraversando una contrazione economica negativa per effetto dei fattori esterni che ho citato prima - ma vedo tutta la volontà di venire incontro anche stanziando risorse per l'università e anche trovando delle modalità per alleggerire il peso e la pressione di certe dinamiche negative».

Sacco: «Se ce l’ho fatta io...»

«Io non saprei nemmeno cosa dire. Ho avuto tante botte dalla vita, però ho cercato sempre di superarle e sembra che ci sia riuscito per arrivare qui a coronare questo sogno. Tuttora non ci credo, forse scopriranno che sono fuori corso e non me la daranno». Scegli l’ironia, ma anche la realtà della propria vita vissuta, il maestro orafo Gerando Sacco, destinatario della Laurea Magistrale Honoris Causa in Design.

Ci scherza su, ma si emoziona, quando parla delle sue radici, tramutate in una sorta di rivincita rispetto alla mancanza degli studi: «Quello che pensavo prima che fosse un mio handicap, vale a dire il non aver studiato, si è dimostrato la mia rivincita e la mia vittoria. Invidiavo i miei compagni e amici che facevano le accademie o i licei artistici; invece io, guardandomi attorno, ho detto: “Abbiamo avuto questa grande fortuna di nascere in questa terra dove molti si lamentano, ma non sanno cosa abbiamo. E allora bastava affacciarmi dalla finestra di casa mia e vedere il Tempio di Hera Lacinia, la corona, la scuola di Pitagora... e quindi non ho fatto altro che sfruttare le mie radici. È stata la mia rivincita, perché ho portato nel mondo qualcosa di nuovo, ma tra virgolette sfruttando il vecchio».

Per il Rettore Zimbalatti, che lo ritiene un testimonial ideale per il messaggio “dal talento all'eccellenza”, Gerardo Sacco è «la dimostrazione vivente di come il talento possa divenire eccellenza partendo da condizioni simili alle migliaia di giovani che ci sono nella nostra terra», perché lui, ha commentato il Magnifico, provenendo da un territorio non particolarmente florido quale la Calabria, è riuscito a dimostrare che attraverso il proprio talento, ma accompagnato da un grande sacrificio personale, si può raggiungere l'eccellenza. «L'eccellenza per noi non è esclusivamente divenire grandi orafi o grandi scienziati – ha concluso Zimbalatti -. Per noi l'eccellenza è conquistare un titolo di studio e poterlo spendere per la propria crescita personale e a favore della collettività».

Sulla stessa lunghezza d’onda si è trovata Ramaciotti: «Credo che sia un bellissimo segnale perché valorizzare dal punto di vista della conoscenza e della competenza un'attività manifatturiera di assoluto rilievo è una rappresentazione vivida di come il sapere e la conoscenza si creino anche dalla manifattura, dalle arti, dall'ingegno e dalla creatività».