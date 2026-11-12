«Promuovere una cultura della tutela, rompere il muro dell'indifferenza e fare luce su una delle forme di violenza più silenziose e invisibili: la discriminazione e la violenza sulle donne con disabilità. Con questo obiettivo nasce il progetto “Nessuna Esclusa”, iniziativa promossa dal Centro d’Ascolto Ariel e finanziata dalla Regione Calabria.

L'evento centrale del progetto – si legge nella nota stampa – sarà un seminario di sensibilizzazione in programma per sabato 21 novembre 2026, alle ore 16:30, presso la sede del Centro situata in Via Torrente Scaccioti, Loc. Archi n. 2 di Reggio Calabria.

La discriminazione multipla: un'urgenza sociale e culturale

Come evidenziato dalle professioniste del Centro Ariel, le donne con disabilità vivono una condizione complessa di “discriminazione multipla”: una doppia vulnerabilità legata all'essere donne e al tempo stesso persone con disabilità. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia nel 2009) sottolinea infatti come queste donne e le minori con disabilità corrano rischi nettamente maggiori di subire violenze, sia dentro sia fuori dalle mura domestiche, vivendo spesso in uno stato di pericolosa invisibilità sociale ed emotiva.

Per rispondere a questa emergenza, il Centro d’Ascolto Ariel accoglie tutte le donne vittime di violenza, garantendo il rispetto del principio "Nessuna Esclusa".

L'équipe del Centro è composta da professioniste altamente qualificate (psicologhe, psicoterapeute, avvocate ed esperte in diritti umani) appositamente formate sulla violenza contro le donne con disabilità. Tutti i servizi sono completamente gratuiti, erogati nel totale rispetto dell'anonimato, della privacy e della parità di trattamento, senza alcun obbligo di denuncia da parte della vittima. L’evento è realizzato in collaborazione con FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), da anni in prima linea sul fronte della multidiscriminazione, avendo prodotto documenti e campagne di sensibilizzazione specificamente dedicate alla violenza contro le donne con disabilità.

Altro partner eccellente è DPI Italia ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), sezione italiana di “Disabled Peoples’ International”, un’organizzazione mondiale presente in 142 Paesi e riconosciuta dalle principali agenzie ed istituzioni internazionali ed europee. DPI lavora per la promozione e la tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità e di recente ha provveduto all’aggiornamento formativo del personale del Centro. DPI Italia si distingue per il suo approccio basato sul protagonismo diretto delle persone con disabilità, ritenute le vere esperte degli “accomodamenti ragionevoli” necessari a rimuovere le barriere sociali e ambientali che producono discriminazione. Il seminario sarà un momento di confronto fondamentale, che vedrà sedute allo stesso tavolo professioniste del Centro d'Ascolto Ariel (coordinamento, psicologia e consulenza legale) e rappresentanti delle principali organizzazioni per i diritti delle persone con disabilità. Un'occasione per intrecciare competenze diverse – giuridiche, psicologiche, sociali e associative – e costruire insieme risposte sempre più efficaci e inclusive per le donne vittime di violenza.

L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza e soprattutto agli operatori del settore socio-sanitario ed assistenziale, ai media e ad agli enti del Terzo Settore del territorio».