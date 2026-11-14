Tre appuntamenti a novembre, nel mese in cui ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

È così che il Circolo cittadino del Pd di Palmi ha inteso promuovere e sensibilizzare su un tema così ancora sentito ed attuale.

Due pomeriggi in cui verranno proiettati due film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, già questo sabato 14 novembre, e "It ends with us", il sabato successivo, 21 novembre.

«L' idea di un ciclo di incontri nel mese di Novembre è partita dal gruppo delle Donne Democratiche che ringrazio, condivisa dal Circolo, per aver ideato una formula di visione comune di due film scelti accuratamente e che, sono convinta, daranno diversi spunti rispetto al dibattito che apriremo a conclusione della proiezione”, afferma la Segretaria del Circolo PD di Palmi, Eliana Ciappina. «La condizione attuale della donna, la sua posizione nel contesto sociale e le troppe ancora evidenti situazioni difficili di violenza esistenti, impongono momenti di riflessione necessari e che il circolo ha promosso e intenderà promuovere durante l’anno».

In fase di programmazione, l’ultimo evento che si terrà sabato 28 novembre. «Abbiamo ideato tre appuntamenti per dare proprio un senso di continuità e mantenere alta l’attenzione sul tema. Il terzo incontro, che sveleremo a breve, sarà un momento importante di confronto, a chiusura di questo ciclo di incontri», conclude la Segretaria.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella sede del circolo sita in via Oberdan 17, alle ore 18.00