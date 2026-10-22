L’iniziativa, patrocinata dal Comune e coordinata da Valeria Votano, coinvolgerà i penitenziari insieme a persone affidate all’Ufficio di esecuzione penale esterna. A seguire l’appuntamento saranno le referenti Deborah Serratore e Maria Cristina Altomonte

La libertà passa anche dalla possibilità di sentirsi parte di una comunità, di contribuire alla sua vita e di essere riconosciuti per ciò che si può offrire. È attorno a questa idea di inclusione che si svilupperà la giornata di pulizia ambientale promossa da Plastic Free e Seconda Chance, in programma sabato 24 ottobre, alle 9:30, con ritrovo al Fortino di Pietrenere, a Palmi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Palmi e coordinata per Seconda Chance da Valeria Votano, coinvolgerà i penitenziari di Vibo Valentia, Laureana di Borrello e Locri, insieme a persone affidate all’Ufficio di esecuzione penale esterna. Accanto ai volontari, i partecipanti condivideranno un compito concreto: raccogliere i rifiuti e prendersi cura di un tratto del territorio palmese. Lavorare fianco a fianco offrirà l’occasione di conoscersi attraverso i gesti, aprendo uno spazio di incontro dove spesso pesano distanza e pregiudizi.

In questo contesto, la parola libertà richiama la possibilità di costruire un futuro, assumersi responsabilità e ritrovare un ruolo nella società. L’inclusione prende forma quando la comunità rende possibile questo percorso, accogliendo il contributo di ciascuno.

È la prospettiva nella quale opera Seconda Chance, associazione non profit del Terzo settore nata nel 2022 dall’impegno della giornalista del TgLa7 Flavia Filippi. Attraverso il rapporto con le imprese, l’associazione favorisce opportunità lavorative per detenuti, persone affidate ed ex detenuti, affiancando a questo impegno attività formative, sportive e sociali. Il suo lavoro si avvale anche di un protocollo di collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

La collaborazione con Plastic Free, già sviluppata in diverse città italiane, porta questi obiettivi nelle giornate dedicate alla tutela dell’ambiente. La cura degli spazi comuni diventa un terreno di partecipazione nel quale incontrarsi e contribuire al benessere collettivo.

A seguire l’appuntamento palmese saranno le referenti Plastic Free Deborah Serratore e Maria Cristina Altomonte. Al loro fianco ci saranno il Presidio Libera “Rossella Casini”, l’associazione Amici di Gisa, l’associazione ’Mbuttaturi della Varia di Palmi e l’associazione Fogghi di Luna. La presenza delle realtà associative locali darà forza al significato della giornata: il reinserimento riguarda anche la disponibilità del territorio a creare occasioni di relazione.

Sosterranno l’iniziativa, in qualità di supporter, il bar Delice’s di Francesco Rotondo e il panificio Le Meraviglie del Grano di Carmine Santaiti.

L’invito è aperto alla cittadinanza: partecipare significherà dare una mano all’ambiente e condividere un’esperienza in cui l’inclusione si pratica, un gesto alla volta. Per iscriversi è possibile cliccare il link gratuito

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/17068/24-ott-palmi oppure utilizzare il QR code sulla locandina. Per informazioni si possono contattare Deborah al 3332539250 e Maria Cristina al 3421202336.