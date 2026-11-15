Il percorso coinvolge le classi dell’ITE e si apre al Liceo delle Scienze Umane. Tra gennaio e febbraio gli alunni della III Q e della V T parteciperanno a un’attività formativa presso la sede della Banca d’Italia di Reggio Calabria

Prende il via il progetto didattico di Educazione Finanziaria per gli studenti dell’I.I.S. «Einaudi-Alvaro», fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante. Coordinato dai proff. Maria Concetta Di Biasi e Rosanna Condina, il progetto prepara i giovani alla consapevolezza economica partendo dal risparmio quotidiano fino ai meccanismi del credito. Integrato nelle Linee Guida dell’Educazione Civica, il percorso alterna interventi specialistici di esperti esterni – tra cui formatori dell’AIEF e funzionari di Palazzo Koch – a laboratori pratici in aula guidati dalla prof.ssa Di Biasi e finalizzati alla gestione delle finanze in modo strategico, alla mappatura e al riconoscimento delle cosiddette «spese invisibili» per poi passare all’età adulta; attraverso l’analisi di pagamenti digitali, mutui e finanziamenti, i ragazzi acquisiscono gli strumenti per valutare la sostenibilità del debito ed evitare il rischio del sovraindebitamento. Il primo incontro in presenza «Capire i soldi – alfabetizzazione finanziaria» ha visto il coinvolgimento, come esperto esterno, del dott. Giuseppe Naim.

L’iniziativa coinvolge le classi dell’ITE, con un’apertura anche alle classi dell’annesso Liceo delle Scienze Umane. A testimoniare l'alto valore didattico del percorso coordinato dalle prof.sse Di Biasi e Condina vi è un prestigioso riconoscimento: la sezione ITE dell’«Einaudi-Alvaro» è stata selezionata per lo svolgimento di un’attività di formazione direttamente presso la Banca d’Italia. Tra gennaio e febbraio, gli studenti delle classi III Q e V T saranno infatti accolti presso la sede della Banca d’Italia di Reggio Calabria per vivere un’esperienza formativa sul campo di altissimo profilo istituzionale. Un progetto di grande spessore culturale e pratico che conferma l'attenzione della dirigenza dell'IIS «Einaudi-Alvaro» di Palmi verso una didattica moderna e vicina alla realtà, resa possibile dalla sinergia tra la visione della Dirigente prof.ssa Russo, il supporto organizzativo della prof.ssa Condina e l'impegno progettuale della prof.ssa Di Biasi.