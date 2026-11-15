Il percorso coinvolge le classi dell’ITE e si apre al Liceo delle Scienze Umane. Tra gennaio e febbraio gli alunni della III Q e della V T parteciperanno a un’attività formativa presso la sede della Banca d’Italia di Reggio Calabria
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Prende il via il progetto didattico di Educazione Finanziaria per gli studenti dell’I.I.S. «Einaudi-Alvaro», fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante. Coordinato dai proff. Maria Concetta Di Biasi e Rosanna Condina, il progetto prepara i giovani alla consapevolezza economica partendo dal risparmio quotidiano fino ai meccanismi del credito. Integrato nelle Linee Guida dell’Educazione Civica, il percorso alterna interventi specialistici di esperti esterni – tra cui formatori dell’AIEF e funzionari di Palazzo Koch – a laboratori pratici in aula guidati dalla prof.ssa Di Biasi e finalizzati alla gestione delle finanze in modo strategico, alla mappatura e al riconoscimento delle cosiddette «spese invisibili» per poi passare all’età adulta; attraverso l’analisi di pagamenti digitali, mutui e finanziamenti, i ragazzi acquisiscono gli strumenti per valutare la sostenibilità del debito ed evitare il rischio del sovraindebitamento. Il primo incontro in presenza «Capire i soldi – alfabetizzazione finanziaria» ha visto il coinvolgimento, come esperto esterno, del dott. Giuseppe Naim.
L’iniziativa coinvolge le classi dell’ITE, con un’apertura anche alle classi dell’annesso Liceo delle Scienze Umane. A testimoniare l'alto valore didattico del percorso coordinato dalle prof.sse Di Biasi e Condina vi è un prestigioso riconoscimento: la sezione ITE dell’«Einaudi-Alvaro» è stata selezionata per lo svolgimento di un’attività di formazione direttamente presso la Banca d’Italia. Tra gennaio e febbraio, gli studenti delle classi III Q e V T saranno infatti accolti presso la sede della Banca d’Italia di Reggio Calabria per vivere un’esperienza formativa sul campo di altissimo profilo istituzionale. Un progetto di grande spessore culturale e pratico che conferma l'attenzione della dirigenza dell'IIS «Einaudi-Alvaro» di Palmi verso una didattica moderna e vicina alla realtà, resa possibile dalla sinergia tra la visione della Dirigente prof.ssa Russo, il supporto organizzativo della prof.ssa Condina e l'impegno progettuale della prof.ssa Di Biasi.