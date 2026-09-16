L’assessore regionale Eulalia Micheli e il sindaco Giovanni Calabria visitano l’Istituto, con particolare attenzione ai percorsi Enogastronomico e Agrario e alle competenze sviluppate dai ragazzi

Si riaprono le porte dell’IIS «Einaudi-Alvaro» di Palmi e con esse, prende ufficialmente il via un nuovo anno scolastico.

In occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico, il Dirigente Mariarosaria Russo apre la cerimonia dando lettura dei comunicati del ministro Valditara e del direttore generale dell'U.S.R. Calabria dott.ssa Giannicola e si pregia di accogliere l’Assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli, unitamente al Sindaco del Comune di Palmi, Giovanni Calabria ed all’Assessore all’Istruzione Carmelo Ciappina. L’incontro fortemente voluto dall’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli ha messo in luce tutte le peculiarità della nostra comunità scolastica. La delegazione ha incontrato gli studenti in un momento di confronto che ha evidenziato la poliedrica realtà che caratterizza il nostro Istituto.

Durante la visita sono stati presentati i laboratori dei diversi indirizzi, con particolare attenzione ai settori Enogastronomico e Agrario, luoghi in cui la formazione si trasforma quotidianamente in esperienza concreta.

A rendere ancora più speciale l’incontro sono stati proprio gli studenti. I ragazzi del settore Sala dell’Enogastronomico hanno offerto agli ospiti un rinfresco, mentre gli studenti del settore Agraria hanno donato alcuni prodotti tipici, espressione del lavoro e delle competenze sviluppate a scuola.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, dalla DSGA, avv. Carmela Cambareri e dai coordinatori di plesso, proff. Daniele Sapioli, Maria Falbo, Luciana Saffioti, Antonella Catanzaro, Carmela Sgrò, Rosario Cipri, Sergio Romanò, Rosanna Condina e Domenica Bagalà.