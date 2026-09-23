Periodicamente saranno organizzati incontri di approfondimento su tematiche quali la violenza di genere, il bullismo, l'uso consapevole dei social e dell'intelligenza artificiale e l'educazione all'affettività

L'I.I.S. "Einaudi-Alvaro" di Palmi presenta, per l'anno scolastico 2026/2027, il ricco programma di attività del Semiconvitto annesso all'Istituto.

Le finalità educative del Semiconvitto, guidato per il secondo anno consecutivo dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariarosaria Russo, pongono particolare attenzione all'inclusione, alla legalità e alla parità di genere. Tali obiettivi vengono perseguiti grazie a una collaborazione attenta con le diverse istituzioni del territorio.

Numerose le iniziative previste, sia all'interno che all'esterno della scuola, che coinvolgeranno tutti gli alunni semiconvittori in collaborazione con i docenti curriculari e le associazioni sportive e culturali dell'intero territorio reggino. Il Semiconvitto rappresenta infatti un'istituzione storica, attiva da oltre un secolo a sostegno delle famiglie, con l'obiettivo di garantire agli studenti una corretta metodologia di studio e un'adeguata organizzazione del tempo libero attraverso attività culturali, artistiche, sportive e ricreative. Il servizio mensa, curato all'interno dei locali dell'Istituto, garantisce qualità ed eccellenza grazie al lavoro di due chef e del personale addetto.

Tra le attività pomeridiane previste figurano tornei di tiro con l'arco, pallavolo, calcio, ping pong, calcio balilla, scacchi e dama. Numerosi anche i laboratori pomeridiani: musicale, di canto e chitarra, di enogastronomia, artistico e di scrittura creativa, di agronomia e di sensibilizzazione alla tutela ambientale in collaborazione con Plastic Free Odv Onlus, oltre al cineforum e al laboratorio teatrale realizzato in collaborazione con una scuola di teatro. Non mancheranno le attività sportive come nuoto e palestra, svolte in collaborazione con società e strutture sportive del territorio. Periodicamente saranno organizzati incontri di approfondimento su tematiche quali la violenza di genere, il bullismo, l'uso consapevole dei social e dell'intelligenza artificiale e l'educazione all'affettività.

Numerose anche le uscite didattiche in programma per l'anno scolastico 2026/2027, tra cui: la visita al centro storico di Bova con percorso enogastronomico; la visita guidata al Museo Diocesano di Seminara; la visita al centro storico di Tropea, con le caratteristiche luminarie del periodo natalizio; e la visita guidata al Planetario di Reggio Calabria.

Gli alunni semiconvittori saranno seguiti e guidati nelle attività pomeridiane di studio e approfondimento delle discipline, nello svolgimento dei compiti a casa e nella partecipazione ai vari momenti della vita comune, grazie a consolidate metodologie di intervento messe in atto dal personale educativo del Semiconvitto: la prof.ssa Paola De Crea, il prof. Domenico Mezzatesta e la prof.ssa Angelica Marino, coordinati dal prof. Guglielmo Musumeci.

Grande apprezzamento e plauso del Dirigente Scolastico Mariarosaria Russo, dei suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti Vicario del D.S., prof.ssa Ottavia Silvana Morgante e dalla D.S.G.A. Dott.ssa Maria Carmela Cambareri, per il lavoro svolto da tutto il personale che quotidianamente si dedica alla cura degli studenti, all’arricchimento dell’offerta formativa, ed alle attività extrascolastiche loro offerte.