Un momento di profonda emozione e di grande valore storico per la Città di Palmi. Nella Sala del Sindaco di Palazzo San Nicola è stato ufficialmente collocato il bassorilievo in bronzo commissionato negli anni Trenta del secolo scorso al maestro Nicola Gullì da un'associazione di palmesi emigrati in Argentina per onorare la memoria dei Caduti della Grande Guerra.

L'opera, rimasta per oltre novant'anni lontana dallo sguardo della comunità, è stata recentemente ritrovata nei depositi della Casa della Cultura "Leonida Repaci". Determinante è stato il contributo del dottor Giuseppe Cricrì, che, attraverso un accurato lavoro di ricerca storica e documentale, ne ha ricostruito le origini e il significato.

Alla cerimonia hanno preso parte anche alcuni rappresentanti della comunità argentina, la cui presenza ha conferito un valore ancora più significativo all'iniziativa, rinsaldando quel legame che unisce da generazioni i palmesi d'oltreoceano alla loro terra d'origine.

«Oggi Palmi mantiene una promessa fatta novantadue anni fa - ha dichiarato il Sindaco Giovanni Calabria -. Restituiamo alla Città un simbolo della nostra memoria collettiva e rendiamo finalmente omaggio sia ai nostri concittadini caduti durante la Grande Guerra sia a quei palmesi che, pur vivendo a migliaia di chilometri di distanza, non hanno mai dimenticato le proprie radici. Questo bassorilievo racconta una doppia storia di sacrificio e di amore: quella dei nostri Caduti e quella della nostra comunità emigrata in Argentina, che volle lasciare alla città un segno tangibile del proprio affetto».

Il Sindaco ha inoltre evidenziato come il recupero dell'opera rappresenti un importante tassello nel percorso di valorizzazione della memoria storica cittadina.

«Palmi ha il dovere di custodire e tramandare la propria storia. Oggi restituiamo dignità e visibilità a un'opera che rischiava di essere dimenticata e lo facciamo nel luogo simbolo della vita amministrativa della città».

Sul significato culturale e storico dell'iniziativa è intervenuto anche l'assessore alla Cultura Carmelo Ciappina, che ha sostenuto il percorso che ha portato al recupero e alla valorizzazione dell'opera dopo averne approfondito le vicende storiche ricostruite dal dottor Giuseppe Cricrì.

«La valorizzazione di questo bassorilievo rappresenta un importante intervento di recupero della memoria storica della nostra comunità. Dopo aver approfondito, grazie al lavoro di ricerca del dottor Giuseppe Cricrì, la vicenda che ha accompagnato quest'opera dalla sua realizzazione fino ai giorni nostri, l'Amministrazione comunale si è attivata affinché potesse essere adeguatamente collocata e restituita alla fruizione della città. Questo bassorilievo testimonia il legame profondo tra Palmi e i suoi emigrati, custodendo al contempo il ricordo dei nostri concittadini caduti durante la Grande Guerra. Preservare e valorizzare questi simboli significa rafforzare l'identità della nostra comunità e trasmettere alle future generazioni una significativa pagina della storia cittadina».

L'Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento al dottor Giuseppe Cricrì per il prezioso lavoro svolto e alle associazioni Prometeus e Amici di GISA per la collaborazione offerta nel percorso che ha portato alla valorizzazione del bassorilievo.