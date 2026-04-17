«L’approvazione della convenzione per la gestione e valorizzazione del Museo e del Parco Archeologico dell’antica Medma rappresenta un risultato importante per l’intero territorio metropolitano e, in particolare, per la comunità di Rosarno». Lo afferma il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, che, in una nota stampa, commenta il via libera del Consiglio Metropolitano allo schema di accordo siglato con la Direzione Regionale Musei Calabria e il Comune di Rosarno.

«Con questo atto – afferma Versace – rafforziamo una sinergia istituzionale fondamentale tra enti pubblici, finalizzata a garantire una gestione più efficace e condivisa di un sito archeologico di straordinaria rilevanza storica e culturale. Medma, infatti, è un luogo della memoria ed una risorsa concreta su cui investire per costruire opportunità di sviluppo».

Il sindaco metropolitano facente funzioni sottolinea, poi, come la convenzione rappresenti «uno strumento operativo che consentirà di migliorare la fruizione del sito e rendere il parco sempre più accessibile a cittadini, studiosi e visitatori».

«Crediamo fortemente – aggiunge l’inquilino di Palazzo Alvaro – che la valorizzazione del patrimonio culturale sia una leva strategica per la crescita del territorio. In questa direzione, il Parco di Medma può diventare un punto di riferimento nel sistema culturale calabrese, capace di attrarre flussi turistici e generare ricadute economiche positive».

Quindi, Carmelo Versace, evidenzia «l’importanza del lavoro condiviso svolto in questi mesi con il Ministero della Cultura e il Comune di Rosarno che ha portato alla definizione di un modello di gestione improntato alla collaborazione, alla trasparenza e alla valorizzazione delle competenze».

«Continueremo su questa strada – conclude la nota stampa – con l’obiettivo di tutelare e promuovere al meglio le nostre eccellenze culturali, rendendole sempre più motore di sviluppo e coesione per l’intero territorio metropolitano».