Approvato il bilancio previsionale 2027 dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Un documento strategico fondamentale per definire le linee guida, gli obiettivi e le priorità dell’Ente e che delinea le strategie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale dell’Aspromonte.

Il Bilancio di previsione costituisce uno strumento fondamentale per programmare gli interventi, indirizzando le risorse verso le attività e i progetti che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali del Parco. Una programmazione che mira alla conservazione della biodiversità e alla promozione del territorio nel perimetro di un modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare la protezione dell’ambiente con le opportunità di crescita delle comunità locali.

Numerosi gli interventi in programma per il 2027 che guardano ad una crescita del territorio sotto tutti i punti di vista, fruizione, viabilità, sentieristica e biodiversità.

Grande attenzione è riservata alla fruizione del Parco e al rilancio della rete dei 7 Centri Visita presenti su tutto il territorio. Le strutture verranno affidate in gestione con l’obiettivo di renderle pienamente funzionali per sviluppare le potenzialità, affinché possano diventare punti di riferimento per chi vive l’Aspromonte e per chi desidera scoprirlo.

Questa importante previsione è stata introdotta nel documento conseguenzialmente all’innalzamento dei livelli dei flussi turistici che, grazie all’azione della Regione Calabria e dell’Amministrazione della Città Metropolitana si stanno registrando su tutto il territorio. E proprio in questa prospettiva il documento riporta numerosi interventi legati al turismo sostenibile e riguardanti la Ciclovia dei parchi e il potenziamento e la piena valorizzazione dei percorsi di mountain bike, la sentieristica, il trekking e l’istituzione di itinerari alla scoperta dei geositi del Parco.

Tra gli interventi di rilievo da sottolineare quelli che riguardano la promozione e l’incremento della ricettività lungo la ciclovia, dando vita ad una rete di ospitalità alternativa a disposizione dei viaggiatori.

Un percorso in piena crescita, dunque, che trova un importante riconoscimento anche a livello internazionale, infatti l’Ente Parco ha ricevuto all’unanimità il riconoscimento da parte del Consiglio degli UNESCO Global Geoparks quale GEOPARCO UNESCO. Una conferma del valore del lavoro svolto e dell’impegno portato avanti dai vertici dell’Ente, guidato dal Commissario straordinario Renato Carullo.

Accanto alla tutela ambientale, il documento previsionale punta sulla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale con un’attenzione particolare anche alla formazione e all’educazione ambientale con nuovi progetti rivolti alle scuole.

Grande la soddisfazione del Commissario Carullo e del direttore dell’Ente, Giuseppe Luzzi, per una programmazione che guarda al futuro dell’Aspromonte.

“Il Bilancio di previsione 2027 - ha affermato Carullo - rappresenta un passaggio importante per dare continuità al lavoro svolto e costruire nuove opportunità per il Parco e per le comunità che vivono il suo territorio. Vogliamo che l’Aspromonte sia sempre più conosciuto, vissuto e valorizzato, senza perdere di vista la sua identità e il patrimonio naturale e culturale che abbiamo il dovere di proteggere, tutelare e valorizzare”.