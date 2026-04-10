La presidente del Kiwanis Club Reggio Calabria, Fabiana Venezia, per celebrare il 48mo anniversario della fondazione del Club, ha proposto due Soci Onorari: Sara Bottari per la sua intensa attività sociale e Pasquale Amato come riconoscimento al merito sia per la sua illustre carriera professionale di Storico Globale e di Docente Universitario di Storia che per l’impegno a tutela dei beni identitari della città.

Nelle motivazioni il riconoscimento, accolto all'unanimità dall'assemblea dei soci assieme all'analoga proposta per la dott.ssa Sara Bottari, ha evidenziato la lunga campagna vittoriosa del prof. Amato per la difesa del Bergamotto di Reggio Calabria; la strenua difesa, vittoriosa, della permanenza dei Bronzi di Riace nel Museo di Reggio; la campagna per la difesa e il rilancio dell'Aeroporto dello Stretto, ancora in corso.

È stato infine ricordato lo straordinario cammino del Premio Mondiale di Poesia Nosside - Nosside World Poetry Prize, fondato nel 1983 a Reggio Calabria e giunto nel 2026 all'Edizione 41, dopo aver coinvolto poetesse e poeti di 110 Stati di tutti i continenti in 170 Lingue e Idiomi.

Con questo progetto, in continua ascesa, il prof. Amato sta facendo conoscere nel mondo Reggio Calabria Metropolitana e le sue eccellenze di valore planetario.

Nel ricevere la pergamena il prof. Amato ha ringraziato tutti i soci, la Presidente, il Segretario Ignazio Giuseppe Romanò e il tesoriere Pierdomenico Lico. Si è dichiarato inoltre parzialmente soddisfatto, precisando che continuerà "a dare il meglio che potrà per la crescita della sua Reggio Metropolitana, senza alcun altro interesse che il bene della sua comunità e dell'intera umanità. Soprattutto per le parti più deboli, più emarginate e più sofferenti di essa".

