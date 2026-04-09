Dopo le forti piogge, cittadini invitati a segnalare buche e manti stradali compromessi per prevenire incidenti e danni, esercitando senso civico e responsabilità pubblica

«Le recenti e persistenti avversità meteorologiche che hanno colpito duramente la periferia sud del Comune della Cittá Metropolitana di Reggio Calabria, per intenderci, i centri abitati e le strade pubbliche e private di: Ravagnese,Arangea, Gallina, Santa Venere, Saracinello, Trunca, San Gregorio, Mortara, Trapezi, Croce e Rosario Valanidi, San Leo, Occhio di Pellaro, Pellaro e altre località dei Comuni della fascia costiera del litorale del Mare Jonio, impongono un immediato intervento necessario e urgente, al fine di mettere in sicurezza la viabilità stradale allo stato interessata dalla compromissione e assenza, in molti punti e tratti, di manto stradale non più asfaltato. Procedere al controllo e segnalazione dei pericoli stradali allo stato esistenti, appare evidente che è un dovere pubblico, al fine di evitare incidenti stradali e seri danni agli auto-moto veicoli e in particolare, alla salute dei cittadini che in quelle vie si trovano a transitare. L'articolo 40 del Codice Penale, al secondo comma, espressamente prevede e recita:

"Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"!

La previsione penalmente rilevante, per coloro che pur avendone l'obbligo giuridico di impedire un evento (fatto) dannoso e pericoloso, tengono e mantengono nel tempo un comportamento omissivo pur avendone l'obbligo di adempiere ai propri doveri, dovrebbe creare più di una riflessione sulle conseguenze penali che incombono sui soggetti pubblici e privati inadempienti all'obbligo di fare, segnalare e agire.

Chi transita quelle strade pubbliche per necessità con qualunque autoveicolo o liberamente cammina su quei tratti stradali con l'asfalto stradale compromesso, ha il dovere civico e avvertire l'obbligo morale, di rendersi parte diligente e telefonare al numero di pubblica utilità del Corpo della Polizia Locale ed eventualmente, se proprio necessario e urgente, non esitare a cointeressare e digitare numero di sicurezza pubblica 112, segnalando la via dove ha notato il danno al manto stradale compromesso e se richiesto, inviando una foto del danno alla pubblica viabilità. Questo comportamento di partecipazione solidale attiva, viene denominato senso civico e costituisce una buona azione pubblica, quale Cittadino abitante o meno, nei citati territori della periferia sud di Reggio Calabria». Così in una nota Emilio Errigo.