Domande puntuali, riflessioni mature e il desiderio di andare oltre le pagine di un libro. È stato soprattutto questo a caratterizzare l'incontro che si è svolto questa mattina al Convitto con Piergiorgio Pulixi, vincitore del Premio Alvaro – Sezione Narrativa del Rhegium Julii con il romanzo Il nido del corvo.

Ad accogliere lo scrittore la dirigente scolastica, dott.ssa Francesca Arena. A seguire, i saluti della dott.ssa Alessandra Callea, in rappresentanza del Rhegium Julii, e l'intervento della prof.ssa Consuela Simone, che ha guidato gli studenti alla scoperta dei temi, delle atmosfere e delle suggestioni del romanzo.

Protagonisti dell'incontro sono stati gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo, che hanno animato il confronto con numerose domande e approfondimenti, dando vita a un dialogo intenso e partecipato. Ne è nata una conversazione autentica sul romanzo, sui personaggi, sul percorso creativo dell'autore e sul significato stesso della scrittura.

L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di crescita culturale e personale. Leggere, infatti, non significa soltanto entrare nelle storie degli altri, ma anche imparare a guardare dentro sé stessi. Ogni libro può diventare uno specchio nel quale riconoscersi, una finestra aperta su mondi e prospettive diverse, uno strumento capace di aiutare a comprendere meglio le proprie emozioni e ad affinare lo sguardo sulla realtà. È in questo incontro tra la pagina scritta e l'esperienza personale che la lettura rivela il proprio valore più profondo, trasformandosi in un autentico percorso di consapevolezza e formazione.

A dare continuità all'esperienza sono stati gli studenti del progetto «Convitto on Air», coordinati dalla prof.ssa Cristina Novello, che hanno realizzato un'intervista web all'autore, prolungando il dialogo avviato durante l'incontro e offrendo alla comunità scolastica un'ulteriore occasione di approfondimento e condivisione.

Il Convitto ringrazia Piergiorgio Pulixi e il Rhegium Julii per aver reso possibile questo significativo momento di incontro culturale e tutti gli studenti che, con la qualità delle loro domande e delle loro riflessioni, hanno dimostrato come la lettura possa trasformarsi in un'esperienza viva, capace di lasciare un segno ben oltre l'ultima pagina.