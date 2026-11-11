L’Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà sarà presente, con una propria delegazione, al Consiglio comunale aperto di Polistena, convocato per oggi, mercoledì 11 novembre, per offrire il proprio contributo di idee, proposte e progetti concreti sul tema della legalità, della libertà e della difesa del bene comune. Una partecipazione che si pone in continuità con l’iniziativa pubblica “Insieme per la Legalità”, promossa dall’Associazione lo scorso 9 novembre in Piazza della Repubblica, con la partecipazione di giovani e studenti, uniti nel rifiuto della violenza, delle intimidazioni, delle sopraffazioni, della ’ndrangheta e di ogni forma di criminalità organizzata.

Una scelta precisa e consapevole è stata quella di organizzare il sit-in nelle ore della mattina, proprio per favorire il coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle giovani generazioni, che rappresentano il presente e, soprattutto, il futuro delle nostre comunità.

Abbiamo voluto che fossero proprio i giovani tra i protagonisti di questa giornata, perché siamo convinti che la cultura della legalità debba essere coltivata a partire dai banchi di scuola, attraverso l’educazione al rispetto, alla libertà, alla responsabilità e alla partecipazione civile.

La loro presenza, il loro entusiasmo e la loro sensibilità hanno rappresentato uno dei significati più importanti dell’iniziativa: investire nei giovani significa costruire una comunità più libera, più consapevole e più forte di fronte a ogni forma di prepotenza criminale.

«Siamo convinti che, su temi così importanti e delicati, sia necessario superare ogni divisione, ogni personalismo e ogni contrapposizione. La legalità non può avere appartenenze, né possono esistere primogeniture nella sua difesa. È un patrimonio collettivo, un valore universale che appartiene all’intera comunità e che tutti abbiamo il dovere di custodire e difendere».

Oggi più che mai è necessario uno sforzo corale e collettivo. Le istituzioni, le associazioni, il mondo della scuola, le imprese, i professionisti e ogni singolo cittadino devono sentirsi parte di un percorso comune, nel quale ciascuno, secondo il proprio ruolo e le proprie possibilità, possa contribuire alla crescita sociale, culturale e civile della nostra comunità.

Difendere la legalità significa anche difendere la storia, l’identità e la dignità della nostra terra, costruita attraverso il sacrificio, il lavoro e l’impegno di intere generazioni.

Significa affermare i diritti dei lavoratori, tutelare le fasce più deboli della popolazione, garantire libertà e dignità a ogni cittadino, sostenere chi sceglie di investire nel nostro territorio, di creare occupazione, di fare impresa e di contribuire concretamente al progresso economico e sociale della nostra comunità.

In questo contesto, la vicenda che ha interessato Auddino Edilizia, recentemente destinataria di un grave atto intimidatorio, merita attenzione, vicinanza e una risposta collettiva.

Un’azienda che, passo dopo passo, negli anni ha saputo crescere, progredire e consolidare la propria attività, dimostrando anche sensibilità verso le esigenze sociali del territorio e sostenendo importanti iniziative di solidarietà, tra cui il progetto Polistena Cardioprotetta.

Difendere chi lavora, chi investe e chi produce ricchezza e opportunità per la nostra terra significa difendere il futuro stesso della nostra comunità.

La solidarietà, tuttavia, non può esaurirsi nelle dichiarazioni di principio. Deve tradursi in azioni concrete, capaci di offrire sostegno reale a chi subisce atti intimidatori di matrice criminale.

Per questa ragione, CivicaMente porterà all’attenzione del Consiglio comunale due proposte concrete, già avanzate pubblicamente durante l’iniziativa del 9 novembre:

1. ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETÀ

La creazione di un fondo di solidarietà istituzionale a sostegno di commercianti, imprenditori, professionisti e attività economiche colpite da atti intimidatori di matrice criminale.

Un fondo da realizzare attraverso il coinvolgimento delle istituzioni, degli enti locali, del mondo imprenditoriale, delle associazioni di categoria, dei professionisti e degli istituti bancari, per garantire un sostegno economico immediato e, attraverso una rete di figure professionali, anche assistenza legale, psicologica, fiscale e tecnica per favorire la ripartenza delle attività colpite.

2. AZZERAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI PER UN ANNO

La previsione, attraverso gli strumenti amministrativi consentiti dalla normativa vigente, di un’esenzione o di misure compensative equivalenti dei tributi comunali per dodici mesi a favore delle attività economiche destinatarie di atti intimidatori di matrice criminale, secondo criteri trasparenti e verificabili.

Un segnale concreto di vicinanza da parte delle istituzioni locali, affinché chi subisce la violenza criminale non debba affrontare da solo anche le conseguenze economiche dell’intimidazione.

«Crediamo che queste proposte possano rappresentare un punto di partenza per costruire, attraverso il confronto e la collaborazione tra tutte le componenti della comunità, strumenti concreti di tutela, sostegno e solidarietà.

Nessuno deve sentirsi solo davanti alla prepotenza criminale. Nessun imprenditore deve essere lasciato solo. Nessun cittadino deve sentirsi abbandonato nella difesa dei propri diritti e della propria libertà.

La partecipazione al Consiglio comunale aperto vuole rappresentare proprio questo: la volontà di contribuire, con spirito costruttivo e senso di responsabilità, a un percorso condiviso che metta al centro il bene comune.

Non siamo interessati alle contrapposizioni, ma alla ricerca di soluzioni. Non conta chi avanza per primo una proposta, ma la capacità di trasformarla, insieme, in un risultato concreto per la collettività.

La storia della nostra comunità ci insegna che i diritti, la libertà e la dignità non sono conquiste definitive, ma valori che richiedono ogni giorno coraggio, partecipazione e responsabilità.

È il momento di dimostrare, tutti insieme, che Polistena sa ritrovarsi unita quando sono in gioco i valori fondamentali della convivenza civile.

Perché la legalità si difende con le parole, ma soprattutto con i comportamenti, con le scelte e con i fatti.

Una comunità unita, libera e solidale sarà sempre più forte di qualsiasi forma di violenza, intimidazione e sopraffazione. Insieme per la legalità, sempre».