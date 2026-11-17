Una sala consiliare gremita di inquilini e un confronto diretto tra istituzioni, sindacato e tecnici per individuare soluzioni concrete alle problematiche degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. È il risultato dell'incontro promosso dal SUNIA-CGIL Calabria insieme al Comune di Polistena, con il coinvolgimento dell’Aterp, dedicato alle criticità del piano vendita degli alloggi sociali di via Rocco Pizzarelli (ex Contrada Grecà), con particolare riferimento ai problemi di accatastamento.

All'iniziativa hanno partecipato Francesco Alì, Segretario Generale del SUNIA-CGIL Calabria, il sindaco Michele Tripodi, il dirigente tecnico dell'ATERP, architetto Alessandro Idone, il presidente del Consiglio comunale Angelo Borgese e Renato Fida, responsabile della Camera del Lavoro CGIL di Polistena.

Presenti anche i tecnici convenzionati con il SUNIA, l'architetto Gerardo Pizzone e l'ingegnere Gabriele Uccellatore, gli organizzatori dell'incontro Domenico Pesa e Pietro Calcopietro, delegato SUNIA territoriale, Rosamaria Politanò della Camera del Lavoro di Polistena.

I lavori sono stati introdotti e coordinati da Francesco Alì, che ha ringraziato il Sindaco per ospitalità e presenza, l'ATERP per la partecipazione istituzionale. «Oggi avviamo formalmente un confronto a più voci sulle politiche abitative nel Comune di Polistena, che coinvolge tutti: ATERP, Comune, sindacato e inquilini».

Alì ha collegato l'iniziativa alle mobilitazioni per il diritto alla casa e la difesa dei servizi pubblici, ricordando lo sciopero generale in Spagna contro la speculazione finanziaria, invitando i presenti a partecipare allo sciopero generale della CGIL del 20 novembre e alla manifestazione del Mezzogiorno prevista a Napoli il 28 novembre.

«Bisogna riportare al centro del dibattito politico la dimensione sociale dell'abitare. La casa non può essere considerata esclusivamente un bene immobiliare, ma una condizione essenziale per la dignità della persona, l'accesso ai servizi e la partecipazione alla vita della comunità». Da qui la necessità di politiche strutturali, risorse adeguate e una presenza più incisiva del settore pubblico. Una posizione che accompagna la critica al Piano Casa del Governo, giudicato tardivo e inadeguato rispetto al fabbisogno abitativo del Paese.

Il nodo del piano vendita: alloggi messi in vendita ma non accatastati

Entrando nel merito delle problematiche locali, Alì ha affrontato una questione sollevata da tempo dagli assegnatari: il piano vendita degli alloggi sociali, inseriti da decenni nei programmi di alienazione, ma non correttamente accatastati, con la conseguenza di impedire agli inquilini di esercitare concretamente il diritto all'acquisto. Il SUNIA ha illustrato possibili soluzioni, mettendo a disposizione competenze professionali, tecniche e legali. «Siamo disponibili a sostenere gli inquilini e a trovare soluzioni per tutti: per chi vuole accatastare e acquistare subito, per chi vuole farlo più avanti, tutelando anche chi non intende acquistare». Alì ha evidenziato che un'eventuale adesione significativa al piano vendita potrebbe rappresentare una risorsa per le casse dell'ATERP, ma ha ribadito che i proventi delle alienazioni dovranno essere destinati prioritariamente alla manutenzione e al recupero degli alloggi sociali esistenti, molti dei quali versano in condizioni critiche. Il SUNIA chiede inoltre che, nella determinazione dei prezzi di vendita, l'ATERP tenga conto dell'età del piano, risalente agli anni ‘80, delle condizioni effettive degli immobili e dei disagi e sacrifici sostenuti dagli inquilini. Le valutazioni dovranno quindi essere eque e commisurate a tali circostanze.

Manutenzione, barriere architettoniche e morosità: le altre emergenze

Il confronto ha riguardato anche le criticità generali degli alloggi ERP. Alì ha manifestato la disponibilità del SUNIA, a incontrare i vertici amministrativi dell'ATERP, insieme al Sindaco, per definire interventi di recupero e manutenzione, abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza del patrimonio abitativo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione delle morosità. Il SUNIA ha chiesto una verifica puntuale delle posizioni debitorie e della correttezza delle richieste provenienti da Soget, anche attraverso il controllo delle schede contabili, superando le criticità derivanti da banche dati e posizioni debitorie non sempre correttamente aggiornate, nonché tenendo conto della capacità reddituale degli assegnatari e delle caratteristiche degli alloggi. L'obiettivo è individuare eventuali importi non dovuti, procedere al corretto ricalcolo dei canoni e prevedere piani di rientro sostenibili per le famiglie.

Il sindaco Tripodi: «Il diritto alla casa deve essere una priorità»

Il sindaco Michele Tripodi ha espresso sostegno al percorso avviato, sottolineando la necessità di rafforzare le politiche abitative. «Promuovere il diritto alla casa in ogni sua forma deve diventare una priorità dell'agenda politica». Tripodi ha evidenziato l'importanza di tutelare gli attuali assegnatari e di predisporre un piano abitativo rivolto anche ai giovani in condizioni di precarietà. Ha assicurato la disponibilità dell'Amministrazione comunale a sostenere gli inquilini nelle procedure di regolarizzazione, indispensabili per consentire il riscatto degli alloggi. Ha inoltre sollecitato il Governo a garantire la continuità abitativa e ad ampliare l'offerta di edilizia popolare attraverso nuove costruzioni e il recupero del patrimonio esistente.

ATERP conferma la percorribilità tecnica delle soluzioni proposte dal SUNIA

Un passaggio importante è arrivato dall'intervento del dirigente tecnico dell'ATERP, architetto Alessandro Idone, che ha confermato, in assenza di disponibilità economiche da parte dell'Ente, la percorribilità tecnica delle soluzioni individuate dal SUNIA per superare le problematiche relative al piano vendita e all'accatastamento degli alloggi. Per le altre questioni sollevate, è stata evidenziata la necessità di successivi incontri tra SUNIA-CGIL Calabria, Sindaco e dirigenza amministrativa dell'ATERP, al fine di approfondire le criticità e individuare le possibili soluzioni.

La voce degli inquilini: tante richieste e problematiche ancora irrisolte

Particolarmente significativa è stata la partecipazione degli assegnatari che hanno contribuito attivamente al dibattito, portando all'attenzione delle istituzioni e del sindacato problemi concreti che riguardano la quotidianità di tante famiglie. A fornire le necessarie delucidazioni tecniche sono stati l'architetto Gerardo Pizzone e l'ingegnere Gabriele Uccellatore, professionisti convenzionati con il SUNIA che hanno risposto alle questioni sollevate dagli inquilini e approfondito i diversi aspetti tecnici e amministrativi. Il SUNIA-CGIL Calabria e la Camera del Lavoro di Polistena, attraverso il responsabile Renato Fida e Rosamaria Politanò, hanno confermato la propria disponibilità a raccogliere tutte le istanze degli assegnatari e a seguirle direttamente attraverso il Sunia-CGIL Calabria presso gli uffici dell'ATERP, con l'obiettivo di individuare soluzioni alle singole problematiche.

Il confronto proseguirà: l'impegno del SUNIA

L'iniziativa rappresenta un importante punto di partenza per un confronto stabile tra assegnatari, Comune, ATERP e sindacato. La conferma della percorribilità tecnica delle soluzioni proposte per il piano vendita costituisce un primo risultato, che dovrà ora tradursi in interventi concreti. Il SUNIA-CGIL Calabria continuerà a mettere a disposizione competenze e professionalità per tutelare gli assegnatari e fare in modo che il percorso avviato a Polistena produca risultati verificabili e possa rappresentare un riferimento anche per altre realtà della Calabria.