Grande partecipazione all'iniziativa promossa dall'Associazione CivicaMente-Cultura e Solidarietà. Presenti Piana Libera, giovani, studenti e cittadini

Una piazza che si ritrova, una comunità che sceglie di non rimanere in silenzio, un territorio che vuole reagire con fermezza alla violenza e alla sopraffazione criminale.

Questa mattina, in Piazza della Repubblica a Polistena, si è svolta l'iniziativa «Insieme per la Legalità», promossa dall'Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà, per esprimere solidarietà alle attività economiche colpite da atti intimidatori e ribadire con forza il rifiuto di ogni forma di condizionamento criminale.

Una manifestazione caratterizzata da una significativa partecipazione civile, che ha visto la presenza dell’associazione Piana Libera, numerosi giovani, studenti, cittadini e rappresentanti della società civile, uniti dalla volontà di difendere i valori della libertà, della legalità e della dignità del lavoro.

L'iniziativa ha rappresentato anche un momento di vicinanza concreta all'azienda Auddino Edilizia, presente con una delegazione, recentemente destinataria di un grave atto intimidatorio. Un'azienda che, oltre a rappresentare una realtà produttiva del territorio, ha dimostrato negli anni attenzione e sensibilità verso la comunità, sostenendo anche importanti iniziative sociali, tra cui il progetto Polistena Cardioprotetta.

Nel corso della manifestazione è intervenuto Cesare Laruffa, cofondatore dell'Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà, che ha richiamato l'attenzione sulla preoccupante presenza della criminalità organizzata nel territorio e sulla necessità di trasformare la solidarietà in interventi concreti.

«Non possiamo nascondere la preoccupazione per un fenomeno criminale che continua a minacciare la libertà economica, la sicurezza e lo sviluppo delle nostre comunità. La 'ndrangheta non colpisce soltanto le singole persone o le singole aziende. Colpisce il diritto di lavorare, di investire, di costruire il proprio futuro senza paura. E quando viene minacciata la libertà di uno solo di noi, viene minacciata la libertà di un'intera comunità».

Particolarmente significativo il passaggio dell'intervento dedicato a due proposte operative, elaborate da Laruffa per costruire una rete territoriale di sostegno alle vittime di intimidazioni di matrice criminale e 'ndranghetistica.

La prima proposta riguarda l'istituzione di un Fondo di Solidarietà territoriale, destinato a sostenere economicamente imprenditori, commercianti, artigiani, liberi professionisti e titolari di attività produttive colpiti da atti intimidatori.

Un fondo che potrebbe essere costituito attraverso una grande alleanza tra enti locali, associazioni di categoria, istituti bancari, imprenditori, commercianti, liberi professionisti e semplici cittadini, chiamati a contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità, alla costruzione di uno strumento di solidarietà collettiva.

«Immagino un Fondo di Solidarietà che rappresenti la risposta di un'intera comunità alla violenza criminale. Una rete nella quale istituzioni, banche, mondo produttivo, professionisti e cittadini possano unirsi per sostenere concretamente chi viene colpito. Perché la solidarietà non deve esaurirsi in una manifestazione o in una dichiarazione pubblica. Deve diventare un impegno concreto e duraturo».

Il progetto, inoltre, non si limiterebbe al sostegno economico. È prevista, nella proposta, anche la costituzione di una rete multidisciplinare di professionisti, attraverso il coinvolgimento di avvocati, psicologi, commercialisti, ingegneri, geometri e altre figure specializzate, disponibili a offrire le proprie competenze a sostegno delle vittime.

Un sistema di assistenza legale, psicologica, amministrativa, fiscale e tecnica capace di accompagnare le persone colpite nel percorso di ricostruzione, riavvio o ripresa della propria attività economica.

«Dobbiamo aiutare chi subisce un'intimidazione non soltanto a superare il danno economico, ma anche a ritrovare la serenità, la fiducia e le condizioni necessarie per continuare a lavorare. Un imprenditore che subisce un atto criminale deve poter contare su una rete di persone e professionalità pronte ad affiancarlo, anche nelle difficoltà pratiche e burocratiche che possono derivarne».

Laruffa ha inoltre precisato un aspetto fondamentale della proposta.

«Questo Fondo di Solidarietà non andrebbe in alcun modo a sostituirsi agli strumenti di sostegno e agli interventi già esistenti, previsti dallo Stato e dalle istituzioni competenti. Andrebbe, invece, ad affiancarli e a rafforzarli, con l'obiettivo di offrire una risposta immediata, concreta e tangibile, soprattutto nelle prime e più difficili fasi successive a un'intimidazione».

La seconda proposta riguarda l'azzeramento dei tributi comunali per un anno per le imprese, le attività commerciali, artigianali e professionali che subiscono atti intimidatori di matrice criminale, attraverso gli strumenti e le agevolazioni consentiti dalla normativa vigente.

Un intervento che dovrebbe essere disciplinato con criteri chiari e trasparenti, nel rispetto delle competenze e degli equilibri finanziari degli enti locali.

«Ritengo che le amministrazioni comunali debbano valutare ogni strumento possibile per alleggerire il peso economico che grava su chi è già stato colpito dalla criminalità. L'azzeramento dei tributi locali, nei limiti consentiti dalla legge, rappresenterebbe un segnale forte di vicinanza istituzionale. Chi subisce un'intimidazione non deve essere lasciato solo a sopportarne anche le conseguenze economiche».

Nel suo intervento, Laruffa ha voluto richiamare anche la figura di Peppino Valarioti, simbolo di coraggio civile e di opposizione alla criminalità organizzata, assassinato dalla 'ndrangheta nel 1980.

«Peppino Valarioti ci ha insegnato che la libertà e la dignità non sono valori negoziabili. Ci ha insegnato che esistono uomini che non abbassano la testa davanti alla mafia, che non accettano il ricatto e che non rinunciano ai propri ideali, neppure quando difenderli comporta enormi sacrifici».

Un richiamo alla memoria che si è trasformato in un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

«Vedere oggi tanti giovani e studenti in questa piazza è uno dei segnali più importanti. Perché la legalità si costruisce innanzitutto attraverso l'educazione, la partecipazione e la consapevolezza. Ai nostri ragazzi dobbiamo consegnare una terra nella quale non sia necessario essere eroi per poter vivere e lavorare onestamente. Una terra nella quale la libertà sia un diritto garantito a tutti e non una conquista da difendere ogni giorno contro la prepotenza criminale».

Nel passaggio conclusivo, Laruffa ha rivolto un appello all'unità, alla partecipazione e alla responsabilità collettiva.

«La lotta alla 'ndrangheta non può appartenere a una sola parte, a una sola associazione o a una sola istituzione. Deve essere una responsabilità condivisa. Di fronte alla criminalità organizzata non possono esserci divisioni, personalismi o contrapposizioni. Deve esserci una comunità unita, capace di riconoscersi nei valori della libertà, dell'onestà e della giustizia».

E ancora:

«Non vogliamo limitarci a dire che siamo contro la mafia. Vogliamo costruire strumenti concreti per stare accanto a chi la mafia tenta di piegare. Perché quando un imprenditore viene intimidito, quando un commerciante viene minacciato, quando un cittadino viene privato della propria serenità, tutti noi abbiamo il dovere morale di reagire».

La manifestazione di questa mattina ha rappresentato, dunque, non soltanto un'importante testimonianza di solidarietà, ma anche l'occasione per avviare una riflessione sulle risposte che una comunità può mettere in campo a sostegno della propria economia sana e delle persone che quotidianamente contribuiscono alla crescita del territorio.

«Non dobbiamo permettere che la paura diventi più forte della speranza. Non dobbiamo consentire che la criminalità decida chi può investire, chi può lavorare e chi può costruire il proprio futuro nella nostra terra.

Polistena deve essere una comunità nella quale chi lavora onestamente sappia di non essere mai solo. Una comunità che protegge, che sostiene, che non volta lo sguardo dall'altra parte.

Oggi da questa piazza parte un messaggio chiaro: non abbasseremo la testa davanti alla 'ndrangheta, non resteremo in silenzio davanti alle intimidazioni e non lasceremo sole le persone perbene.

Perché la legalità non si proclama soltanto. Si pratica. Si difende. Si costruisce, giorno dopo giorno, insieme.