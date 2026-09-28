ATAM riorganizza i collegamenti tra scalo, centro città e porto: corse dirette e frequenze raddoppiate per passeggeri e pendolari

Muoversi tra il centro cittadino, l'area portuale e l'Aeroporto dello Stretto diventa più agevole grazie alla riorganizzazione del servizio "Reggio Air Link" curato da ATAM. Il piano punta a ridurre i tempi di attesa e a garantire una copertura capillare nell'arco della giornata per viaggiatori in transito e residenti.

L'ossatura del collegamento si poggia su un doppio canale: da un lato le corse dirette sulla tratta Porto-Aeroporto, dall'altro l'integrazione strutturale con le linee urbane 27 e 28. Queste ultime garantiscono un passaggio verso lo scalo da Viale Zerbi e un rientro verso il centro urbano con una frequenza costante di trenta minuti.

Sul fronte dei collegamenti diretti dal Porto verso l'Aeroporto, le uscite programmate coprono le fasce di punta e quelle pomeridiane: si parte la mattina alle 06:05, 08:15, 09:15 e 10:35, per proseguire nel pomeriggio alle 12:05, 13:40, 15:05 e 16:05. In direzione opposta, dall'Aeroporto allo scalo marittimo, i bus diretti effettuano le partenze negli orari 10:05, 11:35, 14:40, 15:30, 17:35 e 23:00.

Gli orari indicati per le corse dirette rimangono operativi dal lunedì al venerdì. Nelle giornate di sabato subentrano le tabelle festive, con un'unica variazione specifica sulla corsa pomeridiana dall'Aeroporto, anticipata dalle 17:35 alle 17:00. L'integrazione con i passaggi ordinari dei bus 27 e 28 assicura una continuità di trasporto estesa lungo l'intero arco della giornata.