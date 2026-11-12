Disponibile presso lo spazio di Poste Italiane allestito all’interno del palazzo del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio dalle ore 10 alle ore 14
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In occasione dell’inaugurazione della mostra filatelica “Civitas Europae: arte, cultura, scienza” che si terrà il prossimo 14 novembre presso il palazzo del Consiglio regionale di Reggio Calabria, nell’ambito del 38° premio Anassilaos, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con la dicitura: “Mostra filatelica: Civitas Europae arte cultura scienza”.
L’annullo, richiesto dall’associazione Culturale Anassilaos, sarà disponibile presso lo spazio di Poste Italiane, allestito all’interno del palazzo del Consiglio regionale della Calabria, in via Cardinale Portanova a Reggio Calabria, dalle ore 10 alle ore 14.
Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.