Ci sono riconoscimenti che si esauriscono nel momento della consegna e altri che, per il significato che racchiudono, finiscono per raccontare una comunità. È in questa seconda dimensione che si colloca il Premio speciale Calabria America 2026, attribuito al sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, nel corso della ventisettesima edizione dello storico appuntamento ideato dal maestro di fama internazionale Mimmo Morogallo.

Una serata di particolare rilievo, condotta da Annalisa Insardà, che ha riunito a Gioia Tauro personalità e ospiti in un clima di attenzione e partecipazione. Al centro della cerimonia, il riconoscimento assegnato al primo cittadino per l’impegno profuso nella promozione della legalità e nella crescita culturale del territorio gioiese e calabrese.

Il premio, dunque, non soltanto come attestazione di merito, ma quale testimonianza di una responsabilità pubblica esercitata attraverso la cultura, la sensibilità civile e la volontà di contribuire al rafforzamento del tessuto sociale. Un tributo che ha trovato nella figura del sindaco il punto d’incontro tra l’azione amministrativa e quei valori che, nel tempo, possono incidere profondamente sul destino di una comunità.

Il calore di una comunità

Particolarmente intensa è stata la reazione del pubblico al momento della consegna. L’ovazione che ha accompagnato la premiazione si è trasformata in una manifestazione spontanea di affetto e vicinanza, condivisa dagli ospiti e dagli organizzatori, nei confronti del sindaco, recentemente colpito da gravissime intimidazioni.

In una sala che ha voluto far sentire la propria presenza, il riconoscimento ha assunto così anche un valore di solidarietà. Non soltanto l’omaggio a un percorso istituzionale, ma la volontà di stringersi attorno a una persona e al ruolo che rappresenta, riaffermando l’importanza del sostegno collettivo nei momenti più difficili.

Le radici e gli affetti

A rendere ancora più toccante la serata è stata la commozione della premiata, che ha scelto di condividere il riconoscimento con le persone più importanti della propria vita. Il pensiero è andato ai genitori, «le radici della mia vita», e agli amatissimi figli Matteo e Salvatore.

Una dedica che ha conferito alla cerimonia un’intensità particolare, riportando il significato del premio dalla dimensione pubblica a quella più autentica degli affetti. Perché dietro ogni responsabilità, ogni scelta e ogni percorso di impegno, rimangono le radici familiari, la memoria e i legami che danno senso alle conquiste.

Un percorso che si arricchisce

Il riconoscimento di Calabria America 2026 si aggiunge a una serie di importanti attestazioni ricevute dal sindaco di Gioia Tauro nel corso degli ultimi mesi, tra cui quello di miglior sindaco della Calabria. Un percorso che si intreccia con il suo attuale incarico di presidente di ANCI Calabria e che restituisce il quadro di una figura istituzionale oggi particolarmente presente nel dibattito e nella vita amministrativa regionale.

La serata di Gioia Tauro ha così consegnato alla città un momento di prestigio e di partecipazione, nel quale il valore del premio si è unito alla forza degli applausi, alla commozione e alla solidarietà. Un riconoscimento che, attraverso la cultura e l’impegno civile, ha voluto rendere omaggio a un percorso e, insieme, ai valori che una comunità sceglie di difendere e promuovere.