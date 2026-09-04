La Statale 106 Ionica torna a macchiarsi di sangue. Un drammatico incidente stradale avvenuto nel territorio di Riace Marina è costato la vita a un ragazzo di 25 anni, originario di Siderno. L'impatto si è consumato nella tarda serata di ieri all’ingresso sud della frazione quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, lo scooter su cui viaggiava il giovane si è scontrato violentemente con un'automobile.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto è arrivata a sirene spiegate un'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto, che non gli hanno lasciato scampo.

I rilievi di rito sono stati affidati ai carabinieri. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. La notizia del tragico incidente si è diffusa alle prime luci dell'alba a Siderno, gettando nello sconforto e nel dolore l'intera comunità, che si è stretta attorno ai familiari della giovane vittima.