Il fenomeno ben visibile dal litorale reggino. Turisti e presenti in fuga. Nessun ferito né danni

Momenti di paura questa mattina lungo la costa di Scilla, dove si è formata una tromba marina ben visibile dal litorale. Il fenomeno si è sviluppato davanti alle coste della cittadina del Reggino, attirando immediatamente l’attenzione di residenti e bagnanti.

La forza del vento ha trascinato e fatto volare ombrelloni, sedie e altri oggetti presenti sulla spiaggia, costringendo i bagnanti ad allontanarsi rapidamente dalla zona interessata dal fenomeno.

Nonostante i momenti concitati, non si registrano feriti né danni a persone. Ecco il video postato sui social: