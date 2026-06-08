La motivazione : “Grazie alla sua visione, ha organizzato premi nazionali e internazionali che celebrano arte e tradizioni locali, mettendo la città sotto i riflettori e creando opportunità per artisti e imprenditori. Per queste ragioni, il Cavaliere Tripodi merita questo riconoscimento per il suo prezioso contributo alla promozione turistica della Regione Calabria”.

È con grande orgoglio che annunciamo che il Cavaliere Giuseppe Tripodi, noto promotore della cultura e del turismo di Reggio Calabria, ha recentemente ricevuto nella sala consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini a Roma, il prestigioso Premio Internazionale "Cultura 900". Questo riconoscimento è stato conferito al cavaliere Tripodi in virtù del suo instancabile lavoro volto a valorizzare le tradizioni locali e a promuovere l'arte della nostra regione.

La motivazione ufficiale del premio recita: “È un instancabile promotore della cultura e del turismo di Reggio Calabria. Grazie alla sua visione, ha organizzato premi nazionali e internazionali che celebrano arte e tradizioni locali, mettendo la città sotto i riflettori e creando opportunità per artisti e imprenditori. Per queste ragioni, il Cavaliere Tripodi merita questo riconoscimento per il suo prezioso contributo alla promozione turistica della Regione Calabria”.

Il Cav. Tripodi ha dedicato la sua vita a mettere in luce le bellezze e le peculiarità del nostro territorio, creando eventi che non solo attraggono visitatori, ma che incoraggiano anche la crescita di una comunità artistica e imprenditoriale vibrante. La sua passione e il suo impegno sono un esempio per tutti noi e rappresentano un forte stimolo a continuare a lavorare per il bene della nostra terra.

In occasione di questo importante riconoscimento, il Cavaliere Tripodi desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Cav. M. Gaspare Maniscalco, Delegato Eventi Socio-Culturali Anioc di Roma, al Professore Ingegnere Pasquale Marasco, Presidente Nazionale Anildd, e al Cavaliere Gino Marcoccia, Delegato Anioc di Roma, per aver conferito questo prestigioso premio.

Il Premio Cultura 900 è un riconoscimento che celebra l'eccellenza e l'impatto positivo di persone che, come il Cavaliere Tripodi, si dedicano alla promozione della cultura e del turismo. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Roma, e ha rappresentato un'importante occasione per celebrare non solo il Cav. Tripodi, ma anche il ricco patrimonio culturale di Reggio Calabria."