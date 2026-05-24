«Mai come negli ultimi anni, a causa delle vicende internazionali che tengono con il fiato sospeso il mondo intero, è necessaria una riflessione collettiva su quello che sarà il futuro dell'Europa e più in generale del Pianeta. Considerato lo scenario decisamente difficile da comprendere e molto inquietante sotto diversi punti di vista, le nuove generazioni potrebbero avere un ruolo significativo proponendo modelli socio-culturali finalizzati a creare un'alternativa ad un mondo governato esclusivamente da interessi economici e da smania di potere.

Ecco allora – spiega la professoressa Raffaella Imbriaco – che da Reggio Calabria giunge un'importante istanza culturale contenuta in un progetto internazionale ideato e diretto dalla professoressa Natina Cristiano delegata Fnism, coadiuvata dal Prof. Leonardo Pangallo.

Si tratta del Premio Internazionale Marco e Alberto Ippolito giunto alla sua 24esima edizione che si è tenuto dal 20 ad oggi 23 maggio 2026 presso il Liceo Classico Campanella e il Liceo Artistico -Mattia Preti Frangipane di Reggio Calabria. Il premio dal carattere internazionale, vuol essere un cammino aperto alla comprensione e alla condivisione dei valori universali promossi dall'UE e si propone di mettere a confronto giovani studenti, giunti da innumerevoli paesi europei ,su tematiche relative al mondo della scuola, alla responsabilità degli adulti nell'educazione, alla parità di genere, al rapporto tra famiglia ,scuola e società. Tante le tappe del progetto che hanno aperto un dialogo trastudenti e docenti desiderosi di dare il loro contributo al cambiamento sociale e culturale dell'Europa, attraverso lo scambio di idee e di opinioni che al termine dei lavori si è concretizzato in un documento finale che sarà poi inviato all'UE.