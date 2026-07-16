La tradizionale benemerenza conferita dalla prestigiosa Congrega di Sant’Antonio di Padova Parrocchia Santa Maria Maddalena Campo Calabro giorno 12 luglio ha premiato l'impegno costante della locale Stazione Carabinieri a tutela della legalità e della coesione sociale nel territorio. Ogni anno la Congrega di S. Antonio conferisce il prestigioso Premio Sant’Antonio a persone, associazioni e fondazioni che si sono particolarmente distinte nell'impegno sociale, culturale, sportivo e in altri ambiti d'eccellenza, affermandosi come veri e propri punti di riferimento insostituibili per l'intera comunità campese. Per l'edizione di quest'anno, il Direttivo della storica e sentita Congrega ha deliberato all'unanimità di donare l'ambito riconoscimento alla Stazione dei Carabinieri di Campo Calabro. Si tratta di una scelta dal forte valore simbolico e istituzionale, accolta con sincero orgoglio e profonda gratitudine da parte di tutta la cittadinanza. La Stazione dell'Arma rappresenta da sempre un baluardo indispensabile sul territorio, garantendo non soltanto l'ordine e il rispetto della legge, ma incarnando un modello esemplare di prossimità sociale e di ascolto quotidiano rivolto ad ogni singolo cittadino, specialmente alle fasce più vulnerabili della popolazione.

LA MOTIVAZIONE UFFICIALE

Per il costante e qualificato servizio svolto a tutela della legalità, dell'ordine pubblico e della sicurezza della comunità, esercitato con elevato senso delle Istituzioni, spirito di servizio, professionalità e profonda dedizione al bene comune. Punto di riferimento fondamentale per il territorio e presidio di vicinanza ai cittadini, la Stazione dei Carabinieri di Campo Calabro rappresenta quotidianamente un esempio concreto di responsabilità, impegno e attenzione verso la collettività, contribuendo a rafforzare i valori di fiducia, solidarietà e coesione sociale

Il riconoscimento sottolinea con estrema chiarezza come il ruolo dei Carabinieri nel comune non si limiti alla sola e fondamentale attività di vigilanza e prevenzione, ma si configuri come una presenza costante che infonde serenità e alimenta lo spirito di solidarietà civica. Con questo premio, la comunità Campese, attraverso la storica istituzione della Congrega di Sant’Antonio, intende rinnovare il proprio legame di profonda stima e vicinanza verso le donne e gli uomini dell'Arma dei Carabinieri, ringraziandoli per il silenzioso e quotidiano sacrificio svolto a tutela del territorio.



