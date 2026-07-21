In occasione del 34° anniversario della strage di via D'Amelio, l'eurodeputata Giusi Princi invita la cittadinanza a partecipare allo spettacolo teatrale "Minchia Signor Tenente", scritto, diretto e interpretato da Antonio Grosso, in programma mercoledì 22 luglio alle 20.30 all'Arena dello Stretto "Ciccio Franco" di Reggio Calabria. L'iniziativa, a ingresso libero, è promossa e finanziata dalla Giunta esecutiva della sezione reggina dell'Associazione Nazionale Magistrati, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

«Conoscere per essere liberi, custodire la memoria per costruire un presente e un futuro di legalità: è questo il senso profondo dell'evento promosso dall'Anm, al quale ho aderito con convinzione, offrendo il mio pieno sostegno istituzionale», afferma Princi.

L'evento ricorderà il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992.

Per l'europarlamentare si tratta di «un significativo momento di ritrovo, riflessione e condivisione per la comunità» e di «un'iniziativa di straordinario valore civile e culturale, capace di coniugare la forza della memoria con l'efficacia del linguaggio teatrale», valorizzata anche dalla cornice dell'Arena dello Stretto.

Lo spettacolo sarà arricchito dall'esibizione dell'Orchestra del Liceo musicale "Tommaso Gulli" e dagli studenti del laboratorio teatrale del Liceo scientifico "Alessandro Volta" di Reggio Calabria.

«La strage di via D'Amelio ha segnato in modo indelebile la storia italiana e la coscienza collettiva del nostro Paese. Ricordarla significa rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita nella lotta contro la criminalità organizzata, ma anche rinnovare ogni giorno un impegno concreto a difesa della legalità, della giustizia e delle istituzioni democratiche», sottolinea Princi.

Un passaggio particolare è dedicato ai più giovani. «È soprattutto alle nuove generazioni che dobbiamo consegnare questa memoria, affinché diventi consapevolezza, responsabilità e capacità di scegliere, ogni giorno, la strada della libertà e del rispetto».

L'eurodeputata evidenzia inoltre la scelta del teatro come strumento di sensibilizzazione: «Il linguaggio universale della scena è capace di coinvolgere il pubblico e offrire un'importante occasione di riflessione sul valore della legalità e della memoria».

Infine Princi rivolge un ringraziamento agli organizzatori e alle istituzioni coinvolte. «Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti alla Giunta esecutiva della sezione di Reggio Calabria dell'Associazione Nazionale Magistrati e in particolare alla presidente Viviana Alessandra Piccione, per aver ideato e promosso questa significativa iniziativa. Mi complimento inoltre con l'amministrazione comunale di Reggio Calabria, con il sindaco Francesco Cannizzaro e con il vicesindaco Mariagrazia Arena, delegata ai rapporti con gli enti, per aver scelto di patrocinare l'evento».

«Continuerò a sostenere con convinzione iniziative come questa – conclude Princi –. L'Europa si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dello Stato di diritto e della giustizia. Custodire questa eredità significa investire nel futuro delle nuove generazioni e costruire una Calabria, un'Italia e un'Europa sempre più consapevoli e fondate sulla cultura della legalità».