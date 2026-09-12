Deodato: «Una fase di transizione da affrontare con serenità, continuità e spirito di servizio. Grazie al presidente uscente Domenico Prisa e a tutto il Direttivo per il lavoro svolto»

A seguito delle dimissioni unanimi del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Scilla e del mandato conferito all’UNPLI provinciale per garantire la continuità amministrativa e organizzativa dell’associazione, il Consiglio Provinciale UNPLI Reggio Calabria APS, riunitosi il 3 settembre 2026, ha deliberato l’avvio della fase di commissariamento straordinario della Pro Loco di Scilla.

Il Consiglio Provinciale ha condiviso all’unanimità la proposta del Presidente provinciale Rocco Deodato di affidare l’incarico di Commissario Straordinario a Bruno Ienco, Presidente della Pro Loco di Bagnara, che ha dato la propria disponibilità ad accompagnare l’associazione in questa fase di transizione.

Al Commissario Straordinario sono affidati i compiti necessari a garantire la continuità della vita associativa della Pro Loco di Scilla, curare gli adempimenti amministrativi e associativi, provvedere all’affiliazione UNPLI per il 2027 e accompagnare l’associazione verso la convocazione dell’assemblea dei soci e il rinnovo degli organismi collegiali.

In tale prospettiva, UNPLI Reggio Calabria e il Commissario Straordinario hanno già concordato l’avvio di una nuova campagna di tesseramento, finalizzata ad ampliare la partecipazione alla vita associativa, coinvolgere nuovi soci e rafforzare la base sociale della Pro Loco in vista della futura ricostituzione degli organi democraticamente eletti.

La decisione del Consiglio Provinciale si inserisce nel percorso già avviato dal Direttivo uscente della Pro Loco di Scilla che, nel comunicare pubblicamente le proprie dimissioni, aveva affidato all’UNPLI Reggio Calabria la gestione temporanea delle funzioni amministrative e organizzative, con l’obiettivo di garantire continuità all’associazione e accompagnarla verso l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

«Desidero innanzitutto ringraziare il presidente uscente Domenico Prisa e tutti i componenti del Consiglio Direttivo – dichiara il Presidente provinciale UNPLI Reggio Calabria Rocco Deodato – per il lavoro svolto in questi anni e per il senso di responsabilità dimostrato anche nel momento delle dimissioni, assicurando un passaggio ordinato e collaborativo con l’UNPLI provinciale».

«A Bruno Ienco – prosegue Deodato – va il nostro sincero ringraziamento per aver accettato un incarico delicato e importante. Siamo certi che saprà svolgerlo con equilibrio e spirito di servizio, nell’interesse esclusivo della Pro Loco di Scilla e dei suoi soci».

«Abbiamo già concordato con il Commissario – aggiunge Deodato – di partire da una campagna soci aperta e partecipata, perché riteniamo fondamentale coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini e, in particolare, quanti hanno a cuore Scilla e desiderano contribuire concretamente alla vita della Pro Loco. Il rilancio di un’associazione passa innanzitutto dalla partecipazione».

«Il nostro obiettivo – conclude Deodato – non è sostituirci alla vita democratica della Pro Loco, ma esattamente il contrario: garantire la continuità dell’associazione nel periodo transitorio e accompagnarla, nel più breve tempo possibile, verso il pieno ripristino dei propri organismi collegiali. Scilla merita una Pro Loco forte, partecipata e capace di continuare a essere un punto di riferimento per la promozione del territorio e della comunità».

UNPLI Reggio Calabria auspica pertanto la massima collaborazione da parte di tutti i soci della Pro Loco di Scilla e invita quanti condividono le finalità dell’associazione a partecipare alla prossima campagna di tesseramento, affinché questa fase possa rappresentare un momento di serena ricomposizione, partecipazione e rilancio.