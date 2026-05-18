In un palaCalafiore in festa, la Domotek volley ha conquistato la meritata promozione in serie A2 vincendo contro Belluno.

Numerose le reazioni del mondo della politica.

Cannizzaro: «Una promozione storica che rende orgogliosa tutta Reggio»

«Con una prestazione di immenso cuore e grinta, sprigionando il massimo del carattere e del talento, la Domotek Volley ha conquistato una storica promozione in Serie A2 che, di fatto, è una promozione per tutta la Città, che dà lustro all'intero movimento sportivo reggino.

Una vittoria straordinaria, arrivata in un PalaCalafiore straripante d'entusiasmo, come non si vedeva da tempo, che premia il lavoro eccezionale di una squadra, di uno staff tecnico e di una società esemplari. Complimenti alla dirigenza, che in questi anni ha saputo costruire una realtà solida, affidabile, identitaria.

Reggio Calabria vola sempre più in alto e dimostra, ancora una volta, di meritare i palcoscenici nazionali più prestigiosi, trainata dall'orgoglio e dall'eccellenza delle sue risorse.

Questa impresa non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova straordinaria sfida. Perché quando Reggio Calabria crede nelle proprie capacità, sa trasformare i sogni in realtà e scrivere pagine di storia destinate a restare nel tempo». Così il candidato sindaco Francesco Cannizzaro.

Minasi (Lega): «Traguardo storico che riporta Reggio nello sport che conta»

«L’apoteosi al PalaCalafiore, davanti a oltre 6.000 spettatori entusiasti, consacra una realtà straordinaria: la Domotek Volley è ufficialmente in Serie A2! Un traguardo storico, quasi miracoloso, se pensiamo che questa società è nata solo pochi anni fa e ha saputo scalare tutte le categorie minori con una programmazione impeccabile, passione e fame di vittoria».

Lo dichiara in una nota la Senatrice della Lega, Tilde Minasi, celebrando la promozione della squadra di pallavolo reggina.

«Voglio rivolgere i miei più vivi e sentiti complimenti alla dirigenza, a tutto lo staff tecnico e, ovviamente, ai meravigliosi atleti che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. Non è un caso se il club nasce nelle viscere di Reggio Calabria: è reggino il capitano, che ha siglato il punto decisivo per la promozione; è reggino l'allenatore, è interamente reggina la dirigenza e anche la proprietà. Reggio Calabria rivendica oggi, con immenso orgoglio, il proprio ruolo nello sport che conta. Questa vittoria dimostra che quando ci sono competenza, serietà e amore per il territorio, nessun obiettivo è precluso».

La Senatrice rivolge poi un pensiero alle altre società sportive storiche di Reggio e alla stessa città: «L'auspicio e il mio augurio più grande — dice — è che il trionfo della Domotek sia solo il primo di una serie di successi per la nostra Reggio. Sono infatti certa che l'energia di questa promozione spingerà anche i ragazzi della Viola Basket a raggiungere lo stesso identico, meritato traguardo.

Sono contenta, peraltro, che questa ventata di entusiasmo arrivi in concomitanza con un momento cruciale per il futuro di Reggio Calabria: le elezioni comunali che, tra una settimana, riporteranno finalmente il centrodestra alla guida della città. Politica e sport, quando camminano insieme sui binari della trasparenza e della valorizzazione del territorio, sono i motori principali per risollevare la città dalle secche in cui è stata costretta negli ultimi anni».

E non manca un ultimo riferimento anche al mondo del calcio reggino: «Una rinascita — conclude Minasi — che non può e non deve escludere il calcio. Non possiamo dimenticare le ferite inferte alla nostra identità sportiva: la Reggina, asset fondamentale non solo sportivo ma anche economico e sociale, è stata purtroppo portata dall'amministrazione di Falcomatà e Brunetti al punto più basso della sua storia gloriosa. Con il cambio di passo che la città si appresta a vivere, l'augurio è che anche la squadra amaranto possa finalmente tornare ad avere una guida seria, dignitosa e all'altezza del blasone e dei sogni dei tifosi reggini.

Oggi festeggiamo la Domotek, domani una Reggio Calabria che torna a vincere in ogni campo!»

Ripepi (AP Calabria): «La Domotek Volley conquista la Serie A2. Una società d’eccellenza, esempio per tutto il territorio»

«Desidero esprimere le più sincere congratulazioni alla Domotek Volley Reggio Calabria per la straordinaria conquista della Serie A2. Un risultato storico, costruito con sacrificio, programmazione, passione e amore per questa città. Questa sera ero presente al PalaCalafiore ed è stato impossibile non percepire l’emozione viva e tangibile che attraversava ed elettrizzava ogni settore del palazzetto. Oltre 7.000 persone unite da un unico sogno amaranto, in una cornice straordinaria. Un risultato storico, costruito con sacrificio, programmazione, passione e amore per questa città».

È quanto dichiara Massimo Ripepi, segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, all’indomani della storica promozione conquistata dalla squadra amaranto davanti ad un PalaCalafiore gremito da oltre 7.000 persone.

«Quella vissuta stasera è stata una serata emozionante, che resterà nella memoria collettiva della nostra città. Un vero sogno amaranto diventato realtà. La Domotek è riuscita a fare qualcosa di straordinario: riportare entusiasmo, orgoglio e senso di appartenenza attorno ai colori di Reggio Calabria».

Ripepi ha poi voluto sottolineare il valore della società e della sua organizzazione, definendola «un modello virtuoso per tutto il territorio».

«La Domotek Volley Reggio Calabria rappresenta un esempio autentico di buona amministrazione, serietà gestionale e visione imprenditoriale. Una società d’eccellenza che dovrebbe essere presa come riferimento da tutte le realtà sportive e imprenditoriali del territorio. Quando competenza, programmazione e amore per la propria terra si incontrano, i risultati arrivano».

«Questa promozione, prosegue Ripepi, «restituisce a Reggio Calabria quella gloria sportiva che merita per storia, passione e prestigio della propria piazza. Vedere il PalaCalafiore pieno, con migliaia di persone unite per sostenere una squadra reggina, è stata l’immagine più bella di ciò che questa città può ancora essere quando viene guidata con capacità e cuore».

«Congratulazioni alla società, alla dirigenza, allo staff tecnico, ai giocatori e a tutti coloro che hanno creduto sin dall’inizio in questo straordinario fenomeno amaranto chiamato Domotek Volley Reggio Calabria. Avete scritto una pagina bellissima della storia sportiva della nostra città», conclude Massimo Ripepi.

Battaglia: «Domotek nella storia, Reggio è fiera di voi»

«Una serata che rimarrà impressa nel cuore di tutti gli sportivi reggini. Grazie alla Domotek per aver regalato alla città un traguardo straordinario. Reggio è fiera di voi». Con queste parole il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha celebrato la storica promozione della Domotek in Serie A2 di pallavolo.

«Sono stati mesi intensi, fatti di sacrifici, impegno quotidiano e grandi gioie – ha aggiunto Battaglia - e ricorderemo a lungo le emozioni che questa squadra è riuscita a trasmettere all’intera città. Quella di oggi è una pagina destinata a restare nella storia sportiva di Reggio che, grazie agli amaranto, torna a sedersi tra le grandi realtà della pallavolo, riportando entusiasmo e orgoglio».

«A questi ragazzi, allo staff tecnico, alla società e a tutti coloro che hanno contribuito a questo magnifico percorso – ha proseguito Battaglia – va il ringraziamento sincero dell’Amministrazione comunale. Un plauso altrettanto importante va al meraviglioso pubblico del PalaCalafiore, che per tutta la stagione ha sostenuto la squadra con entusiasmo e calore, trascinando gli amaranto verso un trionfo impreziosito anche dalle vittorie in Coppa Italia e Supercoppa. È stata una stagione esaltante e con il nostro cuore e con tutte le forze sosterremo sempre questi ragazzi».