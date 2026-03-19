L’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme: «L’intervento migliorerà in modo significativo l’accessibilità e l’integrazione con la rete autostradale e i corridoi europei»

Anas (Gruppo Fs Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di gara per la realizzazione del collegamento tra il Porto di Gioia Tauro e l’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” (I e II lotto).

L’investimento complessivo ammonta a circa 98 milioni di euro ed è finalizzato a migliorare l’accessibilità del porto, nodo strategico della rete logistica nazionale ed europea, oltre a consolidare l’integrazione con la rete Ten-T e i principali corridoi di trasporto.

«Con la pubblicazione di questo bando si rinnova l’impegno di Anas per il potenziamento dei collegamenti a servizio dei principali poli logistici del Paese – ha dichiarato l’amministratore delegato, Claudio Andrea Gemme – l’intervento sul Porto di Gioia Tauro migliorerà in modo significativo l’accessibilità e l’integrazione con la rete autostradale e i corridoi europei. I nostri investimenti devono essere fattori di crescita della competitività del sistema produttivo e di sicurezza della circolazione. Questa è un’opera strategica per il territorio e l’intero Mezzogiorno».

L’appalto prevede lavori per circa 95,16 milioni di euro, comprensivi dei costi della manodopera, oltre ad attività di monitoraggio ambientale e tecnico in corso d’opera e costi per la sicurezza, pari a 2,7 milioni di euro.

Sarà così potenziato il collegamento tra il gate sud del porto, la Strada Statale 18 e l’autostrada A2. Migliorerà la circolazione del traffico merci e aumenteranno gli standard di sicurezza e affidabilità dell’infrastruttura. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato all’8 giugno 2026.