Il palco era quello de teatro del casinò di Sanremo, trasformato per la settimana santa della canzone italiana nello studio di Porta a Porta, la trasmissione di Bruno Vespa che nel 2004 prese il posto del Dopofestival. In quella sede andò in scena lo show dei politici canterini con protagonista indiscusso un inedito Umberto Bossi, con alle spalle un passato da militante della canzone. Il Senatùr aveva partecipato infatti nel 1964 al Festival di Castrocaro con lo pseudonimo di Donato.

Durante il Dopofestival il leader leghista, all’epoca ministro delle riforme del governo guidato da Silvio Berlusconi, si cimentò in un memorabile duetto patriottico insieme a Mino Reitano, sulle note di Italia che Bossi ribattezzò per l’occasione “Padania”, dando vita ad un esilarante siparietto abbracciandosi l’uno con l’altro e mostrando il suo lato ironico e popolare.

Nella stessa puntata cantò anche in napoletano 'Maruzzella' e 'Tu vo' fa' l'americano' insieme allo chansonnier partenopeo Mariano Apicella. Per la cronaca, Bossi solo una settimana dopo sarebbe stato colpito da un ictus da cui, tra alti e bassi, non si è più ripreso.