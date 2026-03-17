VIDEO | A poche settimane dal voto referendario sulla cosiddetta riforma Nordio, l’avvocato spiega le ragioni del sì: rafforzare le garanzie dei cittadini di fronte alla potestà punitiva dello Stato e rendere la magistratura più autonoma dalle logiche correntizie
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Mancano poche settimane al referendum che chiamerà i cittadini a esprimersi sulla riforma costituzionale della giustizia, spesso definita nel dibattito pubblico come “riforma Nordio”. Un passaggio che, secondo molti osservatori, potrebbe incidere in modo significativo sull’assetto del sistema giudiziario italiano.
Tra le voci che sostengono il sì c’è quella dell’avvocato Gianpaolo Catanzariti, che insieme ad altri colleghi ha deciso di esporsi nel dibattito pubblico per spiegare le ragioni a favore della riforma.
«Le ragioni sono molto elementari», afferma Catanzariti. «Io credo che i cittadini debbano votare sì perché votando sì si rafforzano le garanzie dei cittadini dinnanzi alla potestà punitiva dello Stato».
Secondo il legale, uno degli obiettivi principali della riforma è riequilibrare il rapporto tra potere pubblico e diritti individuali. Il voto favorevole, sostiene, contribuirebbe a consolidare il sistema delle tutele per chi si trova ad affrontare un procedimento giudiziario.
Ma non solo. Catanzariti sottolinea anche un altro punto centrale del dibattito: l’autonomia della magistratura. «Votando sì, oltre alle garanzie, rafforziamo l’autonomia e l’indipendenza di tutti i magistrati dalla logica delle correnti», spiega.
Un tema che negli ultimi anni è tornato più volte al centro della discussione pubblica, soprattutto in relazione al funzionamento degli organi di autogoverno della magistratura e al peso delle diverse correnti interne.
Per l’avvocato, il referendum rappresenta dunque un passaggio decisivo non solo sul piano tecnico-giuridico, ma anche sul piano culturale e istituzionale.
«Votare sì vuol dire davvero tracciare una linea verso un futuro per una giustizia davvero considerata giusta», conclude Catanzariti.
Il voto referendario si avvicina e il confronto politico e giuridico sulla riforma della giustizia continua a intensificarsi, con posizioni diverse che si confrontano su uno dei pilastri fondamentali dell’ordinamento democratico.