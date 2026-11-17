«In Contrada Bovetto, all’altezza del Bivio Trumbacà, alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti, posizionati sul margine stradale, restringono sensibilmente la carreggiata, creando una criticità quotidiana per la viabilità della zona».

La situazione, documentata dai residenti con materiale fotografico, diventa «particolarmente rischiosa al passaggio degli autobus e dei mezzi pesanti». A causa dello spazio insufficiente, i mezzi di grandi dimensioni sono infatti costretti a invadere la corsia opposta per proseguire la marcia, esponendosi al rischio concreto di scontri frontali con i veicoli che sopraggiungono in senso contrario.

Per questi motivi, i cittadini lanciano un appello diretto all’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, alla Polizia Municipale, all’Ufficio Viabilità e al settore preposto alla gestione dei rifiuti. La richiesta è di verificare con urgenza la regolarità del posizionamento dei contenitori, valutandone la conformità rispetto alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Nello specifico, i residenti sollecitano: un sopralluogo tecnico immediato, da effettuare preferibilmente negli orari di transito degli autobus, per misurare l’effettiva larghezza della carreggiata residua e constatare le difficoltà di manovra; lo spostamento dei cassonetti in un’area alternativa e idonea, che garantisca il servizio di raccolta senza intralciare la normale circolazione dei veicoli.