La partecipazione è libera e aperta a dirigenti scolastici, docenti, educatori, psicologi, pediatri, famiglie, studenti e a tutta la cittadinanza

Reggio Calabria si prepara a vivere due importanti appuntamenti dedicati alle neuroscienze, all'educazione e al benessere delle nuove generazioni, con la partecipazione della professoressa Daniela Lucangeli, tra le più autorevoli studiose italiane di psicologia dello sviluppo e neuroscienze educative.

Il primo evento, in programma lunedì 10 agosto alle ore 16.30 presso la Sala "Perri" di Palazzo Alvaro, sarà dedicato alla presentazione dei risultati scientifici del progetto "Respiro Sento", promosso dal CNIS – Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati, sede di Reggio Calabria, e dalla FIDESP, in collaborazione con lo spin-off Minde4Children dell'Università di Padova. La ricerca, sostenuta dall'europarlamentare Giuseppina Princi, ha coinvolto gli Istituti Comprensivi “Cassiodoro Don Bosco”, “Telesio Montalbetti”, “Foscolo” di Bagnara Calabra, Marina di Gioiosa Ionica e Mammola, dimostrando come la respirazione consapevole migliori concentrazione, memoria e benessere emotivo degli alunni, grazie agli effetti biologici sul sistema nervoso e sulla regolazione dello stress.

Il secondo appuntamento si svolgerà sabato 15 agosto alle ore 21.00 in Piazza Castello, con la Lectio Magistralis "Errando... strada facendo", tappa conclusiva del progetto nazionale "Scienza Servizievole in Cammino", guidato da Bepi Giorato e Martina Gottardo. Al centro dell'incontro vi sarà il valore educativo dell'errore, che le neuroscienze riconoscono come elemento fondamentale per lo sviluppo dell'apprendimento, della creatività e dell'intelligenza emotiva. Un'occasione per promuovere una rinnovata alleanza educativa tra scuola, famiglie e comunità.

Entrambi gli eventi sono organizzati dal CNIS Reggio Calabria, in collaborazione con lo spin-off Minde4Children dell'Università di Padova, Scienza Servizievole in Cammino, Potenzia-Mente, Equilibri Pedagogici, gli istituti scolastici partner e con il coordinamento della FIDESP.

“La scuola del futuro nasce dall'incontro tra ricerca scientifica, educazione e comunità - sottolineano gli organizzatori-. Con questi due appuntamenti Reggio Calabria diventa luogo di confronto nazionale sui temi dell'apprendimento, del benessere e della crescita delle nuove generazioni”.

La partecipazione è libera e aperta a dirigenti scolastici, docenti, educatori, psicologi, pediatri, famiglie, studenti e a tutta la cittadinanza.

Programma degli eventi

10 agosto 2026 – ore 16.30

"Respiro Sento" – Presentazione dei risultati della ricerca

Sala Conferenze "Perri" – Palazzo Alvaro, Reggio Calabria.

15 agosto 2026 – ore 21.00

Lectio Magistralis "Errando... strada facendo"

Tappa conclusiva della Scienza Servizievole in Cammino.

Piazza Castello – Reggio Calabria.