In vista delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, Martedì 26 maggio, alle ore 18 , lo spazio del Samarcanda ospiterà un incontro-dibattito incentrato sui conflitti, di ieri e di oggi, attraverso la riflessione sui valori costituzionali e la necessità impellente della pace. Il cuore dell'incontro, organizzato dal circolo Samarcanda, la sezione Anpi "Nilde Iotti", l'associazione Rhegion e l'associazione Novecento di Rizziconi, vedrà la proiezione del docufilm "Riso tra le schegge" di Antonino Catananti Teramo. L'opera scava nelle pieghe del passato per raccontare storie di resilienza, umanità e tragedia, portando alla luce pagine dolorose e spesso dimenticate della storia calabrese.

Il nucleo centrale del documentario tocca da vicino il territorio reggino, rievocando la drammatica "strage di Rizziconi" del 6 settembre 1943. In quel tragico giorno, durante la loro ritirata verso il nord, le truppe naziste colpiscono duramente la popolazione inerme, con un violento cannoneggiamento. Il bilancio è devastante: 17 vittime civili, tra cui diversi bambini, e decine di feriti lacerano una comunità che sta per intravedere la fine della guerra.

Il "riso", o il sorriso, l'elemento umano che resiste tra le "schegge" delle bombe e dei ricordi diventa così il simbolo di una Resistenza universale che non appartiene solo ai libri di storia , ma che si ripropone tragicamente identica nelle troppe guerre che oggi infiammano il pianeta. Il lavoro di ricerca storica di Antonino Catananti Teramo offre uno spunto fondamentale per accendere il dibattito attuale, oltre ogni celebrazione retorica.

Riflettere sulla nascita della nostra Repubblica significa innanzitutto ricordare che essa è fondata sul ripudio della guerra come strumento di offerta alla libertà degli altri popoli, come sancito dall'Articolo 11 della nostra Costituzione. Oggi più che mai, quel principio va difeso e comprendendo partendo dal ricordo di ferite locali come quella di Rizziconi.

Il parallelismo tra i traumi dei conflitti passati e l'attualità delle guerre contemporanee vede il Samarcanda come spazio ideale di riflessione sul ruolo che la cultura e la Memoria storica hanno come baluardi di pace e strumenti di coesione sociale.