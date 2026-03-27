Nell’ambito delle attività previste dal progetto d’istituto “Ambiente e salute”, l’Istituto Comprensivo “Radice - Alighieri” di Catona, ha promosso due significative giornate dedicate al riciclo e alla sensibilizzazione ambientale, confermando l’attenzione della scuola verso tematiche di grande attualità e rilevanza educativa.

Le iniziative, coordinate dalla referente del progetto per la Scuola primaria, insegnante Fortunella Tramontana, hanno coinvolto diversi ordini di scuola in un percorso articolato e partecipato. Le sezioni finali della scuola dell’infanzia sono state protagoniste di un laboratorio creativo incentrato sul riuso dei materiali, un’esperienza che ha coniugato manualità, fantasia e primi approcci concreti ai principi della sostenibilità.

Attraverso attività ludico-educative, i bambini hanno potuto comprendere come anche oggetti apparentemente inutili possano acquisire nuova vita, sviluppando al contempo una maggiore consapevolezza ambientale.

Parallelamente, le classi prime e seconde dei plessi di Catona centro e di Villa San Giuseppe hanno preso parte a incontri formativi con Serena Pensabene, referente dell’associazione “Plastic Free". Gli incontri, fortemente interattivi, hanno affrontato il tema dell’inquinamento da plastica e l’importanza dell’adozione di comportamenti sostenibili nella vita quotidiana. Gli alunni si sono distinti per attenzione, curiosità e partecipazione attiva, dimostrando quanto sia fondamentale iniziare fin dalla tenera età un percorso educativo orientato alla tutela dell’ambiente.

In un contesto globale sempre più segnato dalle emergenze ambientali, iniziative come queste assumono un valore strategico: la scuola si conferma, quindi, luogo privilegiato per la formazione di cittadini consapevoli, capaci di comprendere l’impatto delle proprie azioni e di contribuire, nel loro piccolo, alla salvaguardia del pianeta.

La Dirigente scolastica, Avv. Simona Sapone, nel ringraziare “Plastic Free” e Serena Pensabene, referente dell’associazione ambientalista si è detta sempre pronta ad accogliere e sostenere proposte educative di qualità, che contribuiscono a portare l’istituto verso traguardi sempre più ambiziosi.