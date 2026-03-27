Si è svolto il 26 marzo u.s., presso il nostro Istituto, il primo incontro del Progetto “Scuola Ferrovia” promosso dal dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria con il supporto del DLF nazionale e il patrocinio del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

La Dirigente scolastica, Dottoressa Francesca Arena, ha accolto con piena convinzione il Progetto riconoscendone il valore formativo e l’importanza di educare gli studenti alla cittadinanza attiva, al rispetto delle regole, alla tutela dei beni comuni.

Il nostro Istituto è una delle cinque scuole selezionate per partecipare all’iniziativa che mira a sensibilizzare gli studenti sui temi della sicurezza, del rispetto dei beni comuni e della cultura ferroviaria, avvicinandoli in modo concreto al mondo dei trasporti e della mobilità sostenibile.

Durante l’incontro è stato presentato anche il Concorso “Stop al vandalismo sui treni”, un’importante occasione educativa che invita i ragazzi a riflettere sul valore del patrimonio pubblico e sul ruolo attivo che ciascuno può assumere nella tutela degli spazi condivisi.

L’istruttore Claudio Giuffrè ha guidato la formazione con competenza e passione e, attraverso la metafora del viaggio ha immaginato insieme agli studenti un percorso ideale che parte dalla nostra Calabria per scoprire luoghi, opportunità e buone pratiche di mobilità.

A moderare l’incontro, coadiuvata dall’Insegnante Serena Greco, è stata la docente referente Professoressa Caterina Maria Ielo che ha accompagnato gli studenti nella valorizzazione degli spunti emersi, sottolineando l’importanza di educare alla legalità e al rispetto delle regole anche attraverso esperienze formative come questa.

Il Progetto proseguirà con ulteriori appuntamenti e attività laboratoriali, offrendo agli studenti un percorso che unisce scuola e territorio, educazione civica e realtà professionale e fornisce un’occasione concreta di crescita e di conoscenza del mondo ferroviario.