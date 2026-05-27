Esulta la Calabria grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 26 maggio 2026, tra i premi più alti, sono andate alla regione vincite per 28.625 euro. In Via Piave a Campana, in provincia di Cosenza, centrato un colpo da 20mila euro - vincita più alta di giornata - con un “8” Doppio Oro, mentre presso l’esercizio commerciale in Via Nicola Manfroce a Reggio Calabria sono andati 8.625 euro grazie ad un “6” Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,64 miliardi da inizio anno.