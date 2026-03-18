Un viaggio tra scienza e meraviglia promosso dal Planetario Pythagoras: al centro le immagini del cosmo e il ruolo dei telescopi spaziali nella conoscenza dell’universo

Si terrà giovedì 19 marzo alle ore 16:00, presso la Sala del Terrazzo del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la conferenza dal titolo «L’universo in fiore: immagini di bellezza cosmica», a cura della professoressa Sandra Savaglio, astrofisica di riconosciuto prestigio internazionale.

L’incontro, promosso in collaborazione con il Planetario Metropolitano Pythagoras della Città Metropolitana, propone un percorso che mette in dialogo rigore scientifico e capacità divulgativa, accompagnando il pubblico alla scoperta delle strutture più affascinanti dell’universo. Il titolo richiama simbolicamente l’arrivo della primavera astronomica, suggerendo un parallelo tra il rifiorire della natura e le “fioriture” cosmiche rappresentate da nebulose, galassie e altre configurazioni celesti, caratterizzate da forme e colori di straordinaria suggestione.

Un racconto che rende accessibili anche i temi più complessi dell’astrofisica, offrendo uno sguardo sulle dinamiche che governano il cosmo e sulla bellezza delle immagini restituite dall’osservazione scientifica.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del direttore del Museo, Fabrizio Sudano, a testimonianza della collaborazione tra il Museo Archeologico Nazionale e il Planetario Pythagoras, una sinergia consolidata orientata alla promozione della cultura scientifica sul territorio.

Nel corso della conferenza, la professoressa Savaglio approfondirà anche il contributo dei telescopi spaziali, strumenti che negli ultimi decenni hanno rivoluzionato la conoscenza dell’universo, permettendo di osservare con maggiore precisione fenomeni e strutture prima inaccessibili.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della divulgazione scientifica portato avanti dal Planetario Pythagoras, da anni punto di riferimento per scuole, studenti e appassionati, impegnato nella diffusione di una cultura scientifica accessibile e di qualità.