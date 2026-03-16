Cambio della guardia ai vertici dell’ANDI Reggio Calabria. L’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, il principale sindacato di categoria degli odontoiatri, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo provinciale. A guidare la sezione reggina per il prossimo quadriennio sarà il dottor Emanuele Pavia, che raccoglie il testimone dal presidente uscente dottor Natale Orlando, che ora assume il ruolo di Segretario Sindacale, garantendo continuità e un prezioso patrimonio di esperienza per la nuova governance.

Il nuovo Direttivo: tutti i nomi

Ecco la composizione completa del nuovo organismo direttivo:

Presidente Provinciale: Dott. Emanuele Pavia

Vicepresidente Provinciale: Dott. Teodoro Vadalà

Segretario Sindacale Provinciale: Dott. Natale Orlando

Segretario Culturale Provinciale: Prof. Dott. Luca Fiorillo

Tesoriere Provinciale: Dott.ssa Domenica Francesca Greco

Segretario Provinciale: Dott. Giuseppe Sgrò

Consiglieri Provinciali: Dott. Francesco Battaglia e Dott. Cesare Laruffa

Da Orlando a Pavia: continuità e rinnovamento

Il nuovo assetto del Direttivo racconta una storia di equilibrio tra continuità e cambiamento. Diverse figure del precedente Consiglio sono state riconfermate, segno della volontà degli iscritti di valorizzare il lavoro svolto nel mandato appena concluso. Il dott. Teodoro Vadalà – già Vicepresidente e figura di riferimento anche in qualità di Presidente della Commissione Albo Odontoiatri dell’OMCeO di Reggio Calabria – mantiene il ruolo di Vicepresidente. La dott.ssa Domenica Francesca Greco viene riconfermata alla Tesoreria, così come il dott. Francesco Battaglia resta nel Consiglio.

Tra le novità più significative spicca l’ingresso del Prof. Dott. Luca Fiorillo, docente di Malattie Odontostomatologiche presso l’Università di Enna “Kore”, nel ruolo di Segretario Culturale Provinciale: una scelta che sottolinea la volontà del nuovo Direttivo di investire sulla formazione, sulla ricerca e sul legame tra mondo accademico e professione. Completano il quadro il dott. Giuseppe Sgrò come Segretario Provinciale e il dott. Cesare Laruffa come nuovo Consigliere.

Pavia: «Lavoreremo con passione al servizio di tutti gli iscritti»

Il neoeletto Presidente, nel suo primo intervento dopo l’insediamento, ha tracciato le linee programmatiche del suo mandato: «La sfida che ci attende – ha dichiarato Pavia – è quella di rendere l’ANDI di Reggio Calabria sempre più vicina ai colleghi, rispondendo alle esigenze di una professione che cambia e che necessita di una rappresentanza sindacale forte, autorevole e presente sul territorio. Il nostro impegno sarà quello di accompagnare i professionisti nelle trasformazioni della professione, offrendo supporto, formazione e rappresentanza, affinché possano esercitare il proprio lavoro con serenità e dedicare la massima attenzione alla qualità delle cure e alla tutela della salute dei pazienti».

Parole che trovano riscontro in un programma che punta su formazione continua, tutela sindacale, dialogo con le istituzioni e attenzione ai giovani odontoiatri, in un contesto sanitario calabrese in costante trasformazione.

Il saluto al Direttivo uscente guidato da Orlando

L’elezione del nuovo Direttivo segna anche il momento dei bilanci per il Consiglio uscente. Sotto la presidenza del dott. Natale Orlando, l’ANDI reggina ha attraversato un periodo non facile – segnato, tra l’altro, dagli anni della pandemia – riuscendo a consolidare il proprio ruolo sul territorio e ad accrescere il numero degli iscritti.

Il Direttivo uscente, completato dalla dott.ssa Caterina Eneide e dal dott. Pasquale Pensabene (Segretario Culturale), ha rafforzato il rapporto con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, ha potenziato l’offerta formativa ECM e ha promosso iniziative di sensibilizzazione sulla salute orale rivolte alla cittadinanza. Particolarmente apprezzata è stata la partecipazione attiva ai congressi regionali e nazionali, che hanno portato lustro alla sezione provinciale.

Il passaggio di consegne avviene in un clima di piena collaborazione, a testimonianza dello spirito di unità che da sempre contraddistingue la famiglia ANDI reggina. Tante novità in arrivo per questo nuovo quadriennio, puntando su eventi diversificati, sulla cultura, sul supporto sindacale e sul coinvolgimento di tutta la provincia reggina.