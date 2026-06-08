Dall’8 giugno i servizi saranno garantiti presso la sede di via Nino Bixio. La riapertura dell’ufficio postale di Reggio Calabria Centro è prevista il 26 giugno
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Roma, 21 gennaio 2008 poste insegna
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Miraglia a Reggio Calabria resterà chiuso dall’8 giugno per lavori infrastrutturali della sede.
Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di via Nino Bixio, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13,45 ed il sabato fino alle 12,35.
L’ufficio postale di Reggio Calabria centro riaprirà, salvo imprevisti, il 26 giugno con i consueti orari.