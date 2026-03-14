«Le associazioni rappresentano una delle energie più autentiche e vitali della nostra città. Tra queste, l’associazione L’Oro di Febea si distingue per l’impegno e la passione con cui promuove creatività, partecipazione e momenti di aggregazione per la comunità».



Lo dichiara il consigliere comunale Mario Cardia, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per il lavoro portato avanti dall’associazione.



«Attraverso le sue attività – afferma Cardia – L’Oro di Febea contribuisce a valorizzare l’artigianato, il talento e la creatività del nostro territorio, offrendo spazi di incontro e condivisione che arricchiscono la vita sociale e culturale di Reggio Calabria».



«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla famiglia Belmonte, che con dedizione guida questa realtà associativa, e a tutti gli associati che con entusiasmo e spirito di servizio contribuiscono a rendere possibile questo percorso».



«Il lavoro delle associazioni – conclude Cardia – è fondamentale per costruire una città più viva, partecipata e solidale.

Realtà come L’Oro di Febea rappresentano un valore che merita attenzione, sostegno e riconoscimento da parte di tutta la comunità».