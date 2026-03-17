L’incontro vedrà anche la partecipazione degli studenti, affinché possano conoscere e riflettere sul patrimonio storico della città e sul ruolo attivo dei cittadini nella sua tutela

Il Comitato di Quartiere Ravagnese, San Elia e Saracinello promuove un incontro pubblico dedicato al futuro del Palazzo del Cardinale Portanova, bene di grande valore storico e culturale per la città di Reggio Calabria.

L’iniziativa si terrà martedì 24 marzo alle ore 9.30 presso la Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio di Ravagnese e rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico, ordini professionali, scuola e cittadinanza sul tema della tutela e del recupero del palazzo.

L’incontro si inserisce nel percorso di partecipazione civica promosso dal Comitato di Quartiere nell’ambito del Masterplan di quartiere, con l’obiettivo di riaccendere l’attenzione su un bene identitario del territorio e favorire l’avvio di un processo condiviso di valorizzazione.

All’iniziativa prenderanno parte rappresentanti del Comune di Reggio Calabria, dell’Università Mediterranea Facoltà di Architettura, dell’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Reggio Calabria, insieme alle istituzioni scolastiche del Liceo Campanella – Preti – Frangipane e dell'Istituto Comprensivo Nosside – Pythagoras – Moscato.

L’iniziativa è patrocinata da:

Comune di Reggio Calabria

Parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio di Ravagnese

Parrocchia San Giovanni Bosco di Sant’Elia di Ravagnese

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Reggio Calabria

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria

Liceo Campanella – Preti – Frangipane

Istituto Comprensivo Nosside – Pythagoras – Moscato

L’incontro vedrà anche la partecipazione degli studenti, affinché possano conoscere e riflettere sul patrimonio storico della città e sul ruolo attivo dei cittadini nella sua tutela.

La cittadinanza è invitata a partecipare.



Moderatore dell'incontro: Marco Mauro