Grande partecipazione per la serata organizzata dall’ASD Cuban Dance, in collaborazione con l’associazione Nonni in Gamba del maestro Pippo Campolo e con il prezioso contributo del promotore della Kizomba dello Stretto Alberto Campolo. L’evento si è svolto nella suggestiva cornice di Piazza Leopoldo Trieste, nel rione Ferrovieri, richiamando oltre 500 cittadini.



Fortemente voluta dai maestri Carmelo Foti e Noemi Montalto, l’iniziativa ha regalato al pubblico una serata all’insegna della musica, della danza e del divertimento, confermandosi un appuntamento capace di coinvolgere persone di tutte le età.



A condurre la manifestazione è stata Donatella Tripodi, mentre tra gli ospiti più applauditi si sono distinti Aldo al Quadrato e il cantautore reggino Michelangelo Giordano, che hanno saputo entusiasmare il pubblico presente. Ad impreziosire ulteriormente lo spettacolo sono state le esibizioni dei numerosi gruppi di danza e le coreografie degli associati, protagonisti durante i momenti di pausa.



Tra i presenti anche il consigliere comunale Mario Cardia, premiato dal Presidente dell’Associazione nel corso della serata, che ha espresso il proprio apprezzamento per il successo dell’iniziativa: «È stata una serata straordinaria, ricca di emozioni e di sorprese, una vera festa che ha celebrato un altro anno di grandi soddisfazioni per Carmelo Foti e Noemi Montalto, ai quali rinnovo, insieme al loro staff, i miei più sinceri auguri per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti».



Cardia ha poi evidenziato il valore sociale e territoriale della manifestazione: «La scelta di organizzare questo evento a Piazza Leopoldo Trieste rappresenta un segnale importante. Valorizzare la periferia sud significa investire nella socialità, nella cultura e nello sport, portando eventi di qualità nei quartieri della città. È questa la strada giusta per far crescere il territorio e rafforzare il senso di comunità».



Infine, il consigliere ha rivolto un ringraziamento agli organizzatori: «Desidero rivolgere un plauso particolare a Carmelo, Noemi, Pippo Campolo, Alberto Campolo e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. L’ASD Cuban Dance rappresenta una realtà di assoluto valore che, attraverso il ballo, promuove inclusione, aggregazione e crescita sociale. Come istituzioni abbiamo il dovere di sostenere e valorizzare esperienze positive come questa, che danno lustro alla nostra città e dimostrano quanto le periferie possano diventare luoghi di cultura, partecipazione e bellezza».