Il Moto Club Polizia di Stato ha consegnato il dono ai reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica. Ad acquistare le due sedie a rotelle sono stati i fondi raccolti a settembre, quando in città erano arrivati circa 250 equipaggi da tutta Italia.

Nel reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, inaugurato da poco, serviva una carrozzina per i bambini. Da questa mattina ce n’è una in più, e una seconda è destinata ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica.

A donarle è stata la delegazione di Reggio Calabria del Moto Club Polizia di Stato, che ha consegnato le due sedie a rotelle oggi, nella Direzione sanitaria del presidio «Riuniti».

Per capire come si è arrivati al dono di oggi bisogna tornare a settembre, quando a Reggio si sono ritrovati circa 250 equipaggi provenienti da tutta Italia. A riunirli era stato il raduno interforze, al quale hanno preso parte motociclisti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco. «Grazie a questa manifestazione abbiamo raccolto dei soldi per acquistare queste carrozzine», racconta ai nostri taccuini il referente territoriale della delegazione reggina del Moto Club Polizia di Stato.

Con l’ospedale c’era già un rapporto che risaliva a due anni fa. Anche in quell’occasione era stato il raduno a permettere ai motociclisti di dare una mano, ricorda il referente, e la scelta era caduta su un frigorifero per il reparto di Oncoematologia pediatrica. Questa volta la raccolta ha consentito di rispondere alle esigenze di due reparti. «Vorremmo continuare con queste iniziative benefiche», aggiunge.

Il raduno reggino

Tra chi ha lavorato all’iniziativa Carlo Crea, responsabile della sezione del motoclub dei Vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria. Nel ripercorrere la storia della donazione, Crea tiene a ricordare i colleghi degli altri corpi con i quali, anche quest’anno, si è cercato il modo di offrire un contributo all’ospedale. Il raduno reggino, spiega, ha fatto da apripista anche all’interno della sua organizzazione. «Continueremo sempre di più a portare avanti questa iniziativa perché è un’iniziativa che è stata accolta a livello nazionale».

È sul significato di quella scelta che si è soffermato il sindaco Francesco Cannizzaro, presente alla consegna. Rivolgendosi ai motociclisti, il primo cittadino è tornato con loro alle giornate di settembre, al piacere di ritrovarsi e all’occasione di far conoscere Reggio a chi era arrivato da fuori. In mezzo a tutto questo, ha osservato, c’era stato spazio anche per chi al raduno non aveva potuto partecipare. «Avete pensato a chi probabilmente in quel momento magari non poteva essere con voi lì». Da qui il ringraziamento alle donne e agli uomini dei corpi coinvolti per un gesto che, nelle parole del sindaco, «può apparire piccolo e simbolico, invece è grande e anche di sostanza».

Foti: «Abbiamo bisogno di cose nuove per i nostri bambini»

A spiegare che cosa significhi ricevere quel dono, dal punto di vista di chi lavora ogni giorno in corsia, è la dottoressa Foti, primaria di Pediatria. «Abbiamo da poco inaugurato il reparto, quindi abbiamo bisogno di cose nuove per i nostri bambini». Nel rinnovare gli ambienti, racconta, si è cercato di renderli più accoglienti per chi deve trascorrere del tempo in ospedale. La stessa attenzione riguarda ciò che si acquista o si riceve in dono, comprese le carrozzine che i bambini utilizzeranno in reparto. «La carrozzina era fondamentale. Ne avremo anche delle altre che ci verranno donate più avanti».

Con l’avvicinarsi del Natale sono tante le persone che si rivolgono alla Pediatria perché desiderano fare qualcosa per i piccoli ricoverati. Foti racconta di aver cercato di dare una direzione a queste offerte, anche per evitare che, con le migliori intenzioni, si finisca per acquistare qualcosa che il reparto ha già, mentre altro continua a mancare. «Ho cercato di canalizzare tutto questo flusso di bene, di gente che vuole donare, che vuole aiutare i bambini, essere vicini ai bambini, specialmente durante il periodo natalizio». Il punto di partenza, per chi chiede come dare una mano, sono le necessità di chi quei bambini li assiste ogni giorno. È così, spiega la primaria, che si riescono a scegliere «cose che servono realmente per il reparto».